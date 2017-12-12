諾貝爾和平獎得主︰核戰在一念間

2017-12-12

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕二○一七年諾貝爾和平獎十日在挪威首都奧斯陸巿政廳舉行頒獎典禮，獲獎者是推動《禁止核武條約》的非政府組織「國際廢除核武運動（ICAN）」；多名日本廣島和長崎原子彈爆炸倖存者均受邀出席典禮，但美國、英國、法國等西方核武國家，卻因政治因素而未按照慣例指派大使出席，僅指派級別較低的外交代表與會。

ICAN執行長費恩（Beatrice Fihn）發表得獎感言時，針對北韓和美國互相以核戰威脅叫囂的現況提出警告，「只要一次未經思考的震怒，核武便能導致城市的毀滅和數百萬平民的死亡。」她強調：「我們有機會選擇終結核武器，或是讓核武器終結我們。」她也呼籲各國領導人聽取忠告，放棄持有核武器，聲稱這是「唯一的理性作法」。此前，出訪北韓的聯合國副秘書長費特曼（Jeffrey Feltman）九日也警告，因錯估情勢而引爆與北韓衝突的風險極高。

頒獎典禮上，八十五歲的廣島原爆倖存者瑟羅節子（Setsuko Thurlow）以輪椅代步，拄著枴杖和費恩一同代表ICAN領獎。瑟羅節子憶述，一九四五年八月六日，她十三歲，美軍在廣島投下原子彈，那時現場屍橫遍野，到處都有奄奄一息的傷者求救，「他們頂著亂糟糟的頭髮，全身燒傷、皮開肉綻，肉就掛在骨頭上，有人拿著眼珠子行走…那景象宛如人間煉獄。」她強調：「沒有任何一個民族應該經歷我們所遭受的苦難。」呼籲美國、北韓「只能」透過外交途徑解決核武問題。

儘管核武器數量自冷戰結束以來逐漸減少，但全球仍有約一．五萬枚原子彈。二○○七年成立、總部位於瑞士日內瓦的ICAN，十年來匯集全球一○一個國家、四百六十八個非政府組織參與，致力讓世人了解核武潛在的龐大危險，促進全球制定出相應的禁用條約。今年七月，聯合國以一百二十二票贊成，通過歷來首個適用全球範圍的《禁止核武條約》，至今已有五十六個國家簽署、三個國家完成批准程序，但遭美國、俄羅斯、法國、英國等擁核強權及澳洲、德國等反對。