北韓生物武器 研發進度突破

2017-12-12

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓自二○○六年十月首次進行核試爆以來，即持續研發核武以及可攻擊美國本土的洲際彈道飛彈，但在其首次核試前五個月，美國情報官員便在提交國會的報告中警告，平壤正秘密研製生物戰劑，握有可引發炭疽病與天花的病原體，但似乎欠缺某些關鍵技術。經過十年，北韓如今已取得加快其生物武器發展計畫所需的機器和設施，可大量製造生物武器。

華盛頓郵報十日引述美國及亞洲情報與武器專家的說法報導，北韓在十年前未能突破關鍵技術，無法將病原體製成可引發敵方民眾混亂及傷亡的危險武器，如今卻逐步取得可用於研製先進生物武器的必要硬體，從可產製數公噸微生物、致病性細菌的工廠，到專研基因改造的實驗室一應俱全，而這些微生物和細菌足以在全球各地散播可怕疾病。

有能力以工業規模大量生產

平壤當局也派遣研究人員出國取經，學習最新的微生物學知識，並為非洲的尚比亞等開發中國家提供生物科技服務牟利。前述進展讓美國分析家警覺到，北韓若決定製造生物武器，將可迅速以工業規模大量生產病原體，使其得以在未來衝突中掌握另一項足以威脅鄰國和美國的致命武器。

平壤多年來始終否認研製生物戰劑。官方「朝鮮中央通信社」二○一五年六月曾報導，領導人金正恩前往平壤生技研究所，視察防治農作物病蟲害的殺蟲劑開發。但美國分析家檢視當時的視察影片後發現，該研究所位於一處軍用設施裡，所內的工業用發酵槽等儀器、設備先進且價格不菲，培育大量活體微生物、細菌綽綽有餘。另據報導，平壤已獲得可將數十億細菌芽孢轉化為細粉末的大型烘乾機，可輕易地散播細菌。在國際制裁下，出現在影片中的許多機器均被禁止售予北韓，但金正恩身後跟著一群科學家及軍官，他們介紹現場設備的欣喜神情和全神貫注的模樣，與他視察核武和長程飛彈研發設備時幾無二致。美國的北韓專家漢娜姆直言，這些設備即便當時未用來製造炭疽菌，「不久的將來可能也會」。

不過，可接觸機密文件的美國現任及前任官員透露，迄今尚未看到確切證據顯示北韓已實際製造出生物武器。官員坦承，由於北韓將相關技術藏匿於民間設施中，如農業及製藥工廠等，「若北韓明天就開始生產生化武器，除非消息走漏，不然我們根本不會知道。」