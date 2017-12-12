印媒：中國派兵 常駐洞朗

2017-12-12

中、印、不丹交界爭議地區 解放軍首次在冬季留守

〔編譯陳正健／綜合報導〕在中國指控印度無人飛機入侵其領空後，《印度時報》十一日報導，中國人民解放軍在靠近印度錫金邦、不丹與西藏自治區三地交界處的洞朗地區（印方稱「都克蘭」），部署一千六百至一千八百名士兵，建立實質性駐紮點，並升級道路、興建直升機停機坪、預製房屋、掩體與商店等，以抵抗當地的高海拔寒冬，幾乎是永久性駐紮。對此，中共黨媒《環球時報》以社評強硬回應：「印度招來的就得受。」

印媒批永久性駐紮

報導引述印度安全部門消息人士報導，印方雖已達成戰略目標，不讓中國在洞朗修築向南通往中印邊界介普山脊（Jampheri Ridge）的道路，後果卻是解放軍幾乎在該地區永久駐軍。消息人士指出，中國軍方每年都會派兵至洞朗巡邏，時間是四至五月及十至十一月，並在離去前聲稱擁有主權。中、印雙方以往都會在冬天撤軍，因當地氣候嚴寒。然而，中方在今年發生的七十三天對峙後，首次於冬天在印度認定的不丹領土洞朗地區留守。

今年六月，解放軍試圖在洞朗地區修築公路，印度指稱，該條公路通往介普山脊，正好俯瞰印度本土通往東北各邦的戰略要道—西里古里走廊，對印度構成安全威脅，破壞不丹政府認定的現狀，因此在不丹要求下，派兵阻止解放軍續修道路，雙方發生對峙。透過外交斡旋後，中印部隊於八月二十八日撤離對峙地點。

不過，印度陸軍參謀長拉瓦特九月曾警告，解放軍將持續以「切香腸戰術」（salami-slice，意為漸進戰術）、展示軍力與其他手段，蠶食鯨吞中、印爭議地區。《環球時報》則聲稱，此結果是印方今夏對洞朗「入侵」所致；「印軍長時間賴在中國土地上不走，解放軍當時被迫開展應對最壞情況準備。但解放軍在洞朗的存在水平發生質的變化，從例行巡邏固邊，變成實際有效控制。」「印軍既然觸發了這種變化，就需接受它。」