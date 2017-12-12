遭中判囚終身 維族學者獲頒威瑪人權獎

2017-12-12

〔編譯茅毅／綜合報導〕十日適逢聯合國訂立的「國際人權日」，德國中部威瑪市（Weimar）當天將其年度人權獎項頒給迄今仍身陷囹圄的中國維吾爾族學者伊力哈木‧土赫提，表彰他多年來對化解維族與漢族之間歧見及鴻溝所做的努力、貢獻，並向外界揭露新疆維族人的實際情況。市長沃爾夫（Stefan Wolf）致詞時表示，這是對世人的警告與提醒，每天都有人權遭侵害、漠視或踐踏。

威瑪市半年前即已宣布將該獎項頒給伊力哈木，中國駐柏林大使館為此抗議，但頒獎典禮仍如期舉行，由總部位於德國的民間組織「伊力哈木倡議」（Ilham Tohti Initiative）和「受威脅民族協會」（GfbV）代他領取。該獎於一九九五年創設，獎金為五千歐元（約十七．九萬台幣）。

創辦維吾爾在線 致力化解維漢歧見

該人權獎的榮譽主席兼形象大使、德國知名主播高斯（Gundula Gause）讚揚四十八歲的伊力哈木對和平、民主及人權的貢獻。伊力哈木二○○六年創建中文網站「維吾爾在線」，為維族的政治、經濟、文化與宗教權益發聲，卻遭北京當局強力打壓，除本人於一四年遭新疆法院以「分裂國家罪」判處無期徒刑外，財產遭沒收，其妻古再努爾去年二月曾向「自由亞洲電台」（ＲＦＡ）表示，在伊力哈木入獄後，她和兩個孩子只能靠她三千五百元人民幣（約一．六萬台幣）月薪為生。

2014年遭控分裂國家罪 重判無期刑

另據「美國之音」（ＶＯＡ）十一日報導，伊力哈木的姪女去年初在新疆阿圖什市路上遭警方攔檢，據傳已遭判重刑。外界此前還能從遠赴烏魯木齊探監的伊力哈木親人口中得知他的現況，但在其妻因接受ＲＦＡ採訪而被當局警告後，外界已無從得知他在獄中的生活與待遇。據稱伊力哈木消瘦許多，令外界擔心其身心健康狀況，唯恐他像諾貝爾和平獎得主劉曉波般病死獄中。