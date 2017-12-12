德情報機構：中國藉社群網站LinkedIn 情蒐德政府

2017-12-12

BfV公布8組假帳號 控中方吸收線民、牟取歐盟敏感訊息

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府的間諜行動遍布全球，繼澳洲指控中國干預內政、擬立法禁止後，德國情報機構「聯邦憲法保衛局」（BfV）十日警告，中國情報機構在社群網站設立假帳號，接觸逾萬名德國民眾以吸收線民，進而獲取官員和政治人物的敏感訊息，甚至培養情報來源。同時，中國對德國及歐盟成員國企業的網路攻擊，也愈加頻繁且精進。

打美女牌、偽裝獵人頭公司

負責國內安全情報工作的BfV，歷經九個月調查後指出，中國情報機構今年逐步擴大網路滲透行動，在全球最大商業社群網站「領英」（LinkedIn，見上圖，路透檔案照）創立眾多假帳號，偽裝成獵人頭公司、諮詢公司、智庫或科學研究機構人員；且這些帳戶的個人照片和檔案均呈現時髦亮眼、年輕專業的形象，藉此吸引至少一萬名德國網友，再透過搜尋用戶的嗜好、政治關係等取得情資，甚至尋找更進階的情報來源。

「德國之聲」報導，BfV公布八組相當活躍的帳號，指其背後正是由中國情報機構撐腰。例如名為「Laeticia Chen」的帳號，自稱上海智庫「中國國際政治經濟中心」主任，個人照片顯示她年輕、苗條、擁有烏黑長髮、穿著時髦的黑色套裝，但這張照片竟是從時尚網站擷取。歐盟—中國交流協會代表的「Jason Wang」、歐盟—中國發展研究中心秘書長助理的「Lily Wu」等，也都被指為假帳號。

此外，戰略諮詢公司Global View、經濟諮詢公司DRHR、人力諮詢公司Move HR等六個組織，也疑似為中國情報機構掩人耳目之用。當德國用戶與假帳號接觸後，背後的中國間諜就會藉由用戶的職業生涯、社會經歷、興趣愛好和政治傾向等，搜索出中方的目標對象，包括德國和歐盟議員、德國國防軍、銀行聯合會，及政治智囊和經濟界代表等，以獲取更關鍵情報。

BfV局長馬森（Hans-Georg Maassen）指出，中方的行動是「針對特定立法、行政和政府機關的廣泛滲透行動」，更嚴重的是，目前所知，被鎖定的德國人及虛假帳號的數量，均屬「冰山一角」。路透更指出，有些歐洲國家的外交官和政治人物也是受害者；這些曾「落入圈套」的德國人，在得知情況後相當驚訝，還有人表示，「原本只想為德中關係做出貢獻」。

中國「供應鏈」式攻擊 駭侵歐盟企業

另一方面，BfV發現，中國情報機構對德國及歐盟企業的網路攻擊，比以往更加頻繁，手段也更多元，例如先對資訊科技供應商從業人員下手，再透過「供應鏈」（Supply-chain）式攻擊，避開網路防護措施，進入目標對象的網路，或向其寄送惡意軟體。這類攻擊更難以偵測，駭客也更容易偽裝。