共產東德20人小村 500萬拍出

2017-12-11

〔編譯陳正健／綜合報導〕德國東部布蘭登堡州二十人小村阿維納（Alwine）九日在拍賣中，以十四萬歐元（約五百萬台幣）落槌賣出，當地在冷戰期間曾被劃入共產東德，在兩德統一後人口凋零、年輕人紛紛離去，反映前東德腹地的普遍命運，極具歷史意義。

法新社報導，德國房地產拍賣商卡爾豪森將阿維納的起標價，定在十二萬五千歐元，最後由一位匿名賣主透過電話喊價，以十四萬歐元奪標，此前曾有多人洽詢拍賣事宜，包括海外人士。

阿維納地處柏林南方一百二十公里處，僅有大約兩十名年老退休居民。村裡住宅配置簡陋，附有棚架、車庫和暖爐，部份建築有受潮情形、外觀老舊破損，但具跨時代的象徵意義。

二次世界大戰期間，納粹曾在阿維納附近訓練希特勒青年團，以及關押戰犯。在冷戰期間，此地曾為共產東德的一部份。一九九○年兩德統一後，當地所有資產為一座歷史悠久的煤磚工廠所有，一度有五十人居住。

不過，煤磚工廠在一九九一年關閉後，年輕人紛紛出走，多數至西德另覓前途，人口逐年老化。到了二○○○年，這座小村由私人買家以「象徵性的一元德國馬克（歐元啟用前的德國貨幣）」買下。

德國政府統計，一九九○至二○一五年間，東德人口減少了十五％。當地居民烏巴內克感嘆，他七年前離婚後搬來此地，喜歡這裡的寧靜，但他的屋頂老舊待修、缺乏電力，居民都是退休人士。除了阿維納，其他前東德社區也面臨相同命運，在繁榮、薪資和工作機會等方面都落後西德。

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