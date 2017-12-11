婚前先和女王過耶誕 哈利準王妃再創紀錄

2017-12-11

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕明年五月即將在溫莎古堡和哈利王子完婚的準王妃梅根．馬克爾，屢屢突破英國王室傳統，不僅是首位擁有非裔血統、出生在美國、來自天主教家庭、從事演藝工作的王室伴侶，也即將成為首位還沒過門就能和英國女王伊莉莎白二世一起拆耶誕禮物的準王室成員。據悉，馬克爾已受邀參加耶誕午宴，哈利並懇請祖母破例讓未婚妻和王室一起過耶誕節，小兩口預計二十四日至二十六日與女王共度耶誕，再前往美國洛杉磯和馬克爾的母親一起跨年。

王室消息來源透露：「梅根和哈利訂婚後已被視為家人。屆時梅根若在英國，就能參與女王主辦的耶誕午宴，那是很好的機會，讓其他王室成員認識梅根，畢竟梅根並沒有參與上個月女王和菲利普親王的七十周年白金婚晚宴。」耶誕午宴據信在二十日舉行，至少五十名王室成員將出席午宴。馬克爾過去六年定居於加拿大多倫多，近日已遷往威廉王子官邸肯辛頓宮的諾丁罕郡小別墅，與哈利同住。

此前，凱特二○一○年十一月宣布和威廉訂婚，同年也曾受邀出席耶誕午宴，但並沒有和王室一起度過耶誕節。馬克爾和哈利、威廉和凱特，兩對夫婦今年耶誕節當天，預定將一起享用傳統英式早餐，上午十一時一同前往山均漢姆堡的「聖瑪利亞聖公會教堂」禮拜，下午三時則會收看女王發表耶誕賀詞。耶誕節隔天，馬克爾將在家陪伴預產期在明年三月的凱特，兩人的友誼近來快速升溫。