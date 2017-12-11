注射毒品處死 美2州明年上路

2017-12-11

〔編譯魏國金／綜合報導〕合成止痛劑芬太尼（fentanyl）是美國鴉片類毒品氾濫的驅力，去年數萬美國人因服用過量而死亡，如今美國內華達州與內布拉斯加州看中芬太尼強效且易得手的性質，率先將芬太尼做為執行死刑的毒劑，首件芬太尼注射死刑可能在明年一月執行。

在各大藥廠表明拒絕提供長久用來執行死刑的毒劑後，美國各州對於死刑的執行越來越感壓力。該情況導致佛州、俄亥俄州與奧克拉荷馬州轉而使用全新的綜合藥劑來執行死刑，密西西比州今春則立法將氮氣做為死刑的備用方式，該方式沒有其他州或國家使用過，密州官員也尚未表明將以毒氣室或以毒氣面罩形式執行死刑。

華盛頓郵報指出，內華達與內布拉斯加州對於為何選用芬太尼來執行死刑未加回應，不過，芬太尼具備一些「優點」，其中最顯著的是強效，該合成藥物比海洛因強五十倍、比嗎啡強逾一百倍。研究死刑四十多年的艾姆赫斯特學院法學教授撒拉特（Austin Sarat）說：「這些州政府在試圖了解如何遏阻人們死於鴉片的同時，又轉而使用它們蓄意致人於死，著實諷刺。」

芬太尼的另一「好處」是容易取得。雖然芬太尼的新聞因鴉片毒品的氾濫而攀升，但醫師時常在進行大手術時用它做為麻醉劑，或者以它治療癌末患者的疼痛。

內華達州原本計畫十一月執行首件芬太尼死刑，四十七歲的杜濟爾（Scott Dozier）因殺害、支解一名男子後被判處死刑。內州當局計畫先為杜濟爾施打高劑量的鎮定劑「煩寧（Valium）」，接著施打高劑量芬太尼，使他在失去意識後停止呼吸，為避免狀況未依計畫發生，將再施打肌肉鬆弛劑，使他肌肉麻痺。

內布拉斯加州計畫最快於明年一月執行造成五死的銀行搶犯桑多瓦（Jose Sandoval）的死刑，他將被注射上述三種藥劑，並追加氯化鉀。