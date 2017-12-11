邊看邊譙 川普日盯電視八小時

2017-12-11

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普積極關注媒體輿論，時常推文針砭時事，卻總堅稱自己忙於閱讀公務文書，沒有時間看電視。紐約時報訪問川普身邊的顧問、友人、助理、國會議員等約六十人，了解川普在白宮的點滴和改變，他們透露，川普每天清晨五時三十分起床後，第一件事就是在白宮的臥室內收看美國有線電視新聞網，接著是福斯新聞節目「福克斯與朋友們」，偶爾也會收看微軟國家廣播公司「早安喬」節目。川普每天至少看電視四至八小時，有時還會把電視調成靜音，邊看邊發「推特」罵人或為自己辯護。

紐時指出，看電視能讓川普精神抖擻，他經常側錄自己喜愛的電視節目，除了技術人員以外，還不准其他人亂動他的電視遙控器；川普經常在臥室內，躺在枕頭堆裡，邊看電視新聞，邊拿手機推文，有時則在隔壁的小房間看電視；再者，才是到華麗的會議廳打電話，甚至還會直接穿著睡衣走過去。川普總是在為自己的立場強力辯護，他正在重新解釋「總統」的意義；白宮就像是他打贏總統選戰後的獎品，而他每分每秒都盡力不讓獎品被搶走。

不准其他人動遙控器

川普女婿、白宮顧問庫希納曾表示，高齡七十一歲的川普當上總統後，行事不會有所改變，反而可能改變白宮。白宮資深顧問康威說：「這份工作只對他造成一點點改變，而他卻改變了這份工作。」親近川普的人指出，他對「總統」的權力存在不切實際的冀望，自認應該擁有宛如帝王的形象；對其他國家的總統而言，這是考驗他們如何領導一個國家、平衡各方權利的職務，但川普卻努力想要別人認真當他是一回事，「沒在電視上看到自己會讓他感覺不舒服」。

川普彷彿還活在去年總統大選時一樣，每分每秒都必須自保，以免別人把他拉下台。共和黨南卡羅萊納州參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）指出，他深信自由左派人士和媒體正在想辦法摧毀他，於是選擇回擊和反擊，「他要面臨的問題是，做為企業總裁和做為一個國家的總統是有區別的。你必須要找到攻擊者和領導者之間的平衡點。」