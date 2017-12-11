庫希納偕沙國王儲 聯手「改造」中東

2017-12-11

偏袒以色列 不讓巴勒斯坦擁完整國家地位

〔編譯茅毅／綜合報導〕猶太裔且為猶太教徒的美國總統川普女婿兼白宮高級顧問庫希納，似乎憑藉川普對其高度信任和直達天聽的地位，與新結交的「麻吉」沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）聯手，決定徹底「改造」整個中東，鼓吹內容更偏袒以色列的新中東和平方案，巴勒斯坦據此將不會擁有完整的國家地位，只有所謂「道義、精神上的（moral）主權」，只能控制以色列佔領區內幾個互不相連的地區，不能定都東耶路撒冷，巴勒斯坦難民也無權返鄉。

整肅沙國王室前 兩人曾密談

紐約市立大學布魯克林學院教授貝佑敏（Moustafa Bayoumi）九日在英國「衛報」發表評論，指稱卅六歲的庫希納在接受安全與忠誠查核時，未交代自己曾與外國官員會面，亦未披露他擔任一個替以色列屯墾區募款的基金會主任。此外，據稱他去年十二月曾要求如今被「通俄門」案特別檢察官穆勒起訴的前白宮國家安全顧問弗林，致電聯合國安理會成員國代表，設法撤銷一項譴責以國屯墾區的決議案。

至於卅二歲的穆罕默德，則甫以肅貪為名，將包括自己家族在內的沙國王室成員與部長關進大牢，引發國際側目。據悉，穆罕默德在大動作肅貪的前幾天，曾與密訪利雅德的庫希納徹夜長談、共商大計，外界迄今未能一窺其談話內容。

「庫穆結盟」還將手腳伸向沙國以外的整個中東，私下向多名巴勒斯坦和阿拉伯領袖，遊說一項新的「和平」協議。以國國會的巴勒斯坦裔議員提比（Ahmad Tibi）對紐約時報透露，該協議主旨為巴勒斯坦將不會擁有完整的國家地位，只有所謂「道義、精神上的（moral）主權」，只能控制以國佔領區內幾個互不相連的地區，不能定都東耶路撒冷，巴勒斯坦難民亦無權返鄉，這稱不上協議，是對巴勒斯坦人的污辱。

另一名阿拉伯官員認為，此一提案出於欠缺經驗卻又企圖諂媚美國第一家庭的某人手筆，亦即彷彿穆罕默德正試圖將巴勒斯坦「進貢」給庫希納。接著，川普便宣布承認耶路撒冷為以國首都。

庫穆結盟也惹惱美國國務卿提勒森。據悉，國務院對庫希納欲重塑中東的方案毫無所悉。提勒森擔心庫、穆兩人曾論及沙國對卡達動武，此舉恐將導致土耳其與俄羅斯的衝突加劇、伊朗做出軍事回應、伊朗撐腰的黎巴嫩「真主黨」突襲以國、卡達愈來愈倒向伊朗。