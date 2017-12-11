耶城爭議 阿聯籲安理會譴責川普

2017-12-11

籲美放棄承認耶路撒冷為以色列首都

〔編譯陳正健／綜合報導〕阿拉伯聯盟（Arab League）外交部長九日在埃及首都開羅召開緊急會議，十日發表聯合聲明，要求美國放棄承認耶路撒冷為以色列首都，並指華府違反國際法，站在非法「佔領」的同一邊。黎巴嫩外長巴希爾（Gebran Bassil）更主張，阿拉伯國家應考慮對美國祭出經濟制裁，阻止美國將大使館遷往耶路撒冷。與此同時，巴勒斯坦自治政府執政派系「巴勒斯坦民族解放運動（即法塔，Fatah）」也呼籲巴人繼續擴大示威。

法塔呼籲巴勒斯坦人 擴大示威

阿聯外長在聲明中促請聯合國安理會通過決議，譴責美國總統川普的決定。巴勒斯坦自治政府外長馬基（Riad Malki）指出，若美國投票否決決議案，阿聯將在聯合國大會尋求類似決議。另外，阿聯外長也在決議草案中痛批川普的決定違反國際法，令美國喪失在中東和平進程中扮演的「倡議者和斡旋者」角色；唯有創建獨立的巴勒斯坦國，以東耶路撒冷為首都，方能終結以阿衝突。

不過，決議草案不包括對美國的制裁，例如杯葛美國產品、中止或降級與華府的關係等。阿聯匿名外交官透露，部分成員國尋求更強硬的決議，懲罰所有步美國後塵承認耶城為以國首都的國家，但溫和派成員國認為過於激進，最後只好作罷。美聯社指出，阿聯決議草案措辭冗長，但少有具體行動。阿聯外長將在一個月內再度集會，可能在約旦召開緊急阿拉伯高峰會，商討耶城議題。

巴勒斯坦自治政府主席 拒會彭斯

在此同時，法塔也發表聲明，促請巴人保持對抗，擴及約旦河西岸的所有以軍駐點。當地十日持續爆發衝突，巴人向以國安全部隊投擲石塊，以軍則祭出催淚瓦斯、橡膠子彈和實彈反擊。以國軍方指出，約旦河西岸及加薩有近二十處傳出暴力騷動，三名巴人受到輕傷。然而，巴勒斯坦紅新月會表示，兩地分別有一七一人和六十人受傷。

此前，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯（Hamas）」呼籲巴人發動新一波「起義」。印尼、約旦、黎巴嫩、土耳其、巴基斯坦和馬來西亞等穆斯林國家，近日亦有大批民眾上街抗議。巴勒斯坦外長馬基表示，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）不準備會見將於本月中旬走訪中東的美國副總統彭斯，強調和平進程需要全新的斡旋者。埃及科普特基督教教宗塔瓦德洛斯二世（Pope Tawadros II）也拒見彭斯，因為華府的決定未能「考慮數百萬民眾的感受」。