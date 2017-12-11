《東京觀察》台灣被列中國第26省 日辭典誤導歷史

2017-12-11

◎駐日特派張茂森

日本權威性百科國語大辭典之一的《広辞苑》，現行第六版在「中華人民共和國的行政區分」項目中，居然將台灣列為「中國的第二十六省」！這種胡說八道的大辭典，被日本的市民團體和在日台灣僑團抓到了！

《広辞苑》是由知名的岩波書店出版，在日本擁有廣大讀者，有「國民的辭典」之稱。現行版除了將台灣記為「中國的第二十六省」之外，在其他數項相關記述中也歪曲事實，被質疑是為配合中國的「一個中國」宣傳。在日台灣僑團與日本友台市民團體「台灣研究論壇」等，要求岩波書店在明年一月改版的第七版中更正。

岩波書店的《広辞苑》被在日台灣僑團發現與台灣有關的記述，至少有三個重大錯誤。首先是與台灣相關項目中的註解，指稱「一九四五年日本戰敗，『回歸到中國』，四九年『移轉給國民黨政權』」，這是完全違反事實的記述。根據一九五二年《舊金山和約》第二條（ｂ），日本只「放棄」對台澎諸島的權利、權限與請求權，並未將台灣「回歸」給中國，更沒有在四九年「移轉」給國民黨政權。

關於《舊金山和約》部分，一九七二年簽署《日中共同聲明》的前日本外務大臣大平正芳，曾於該年十月六日在國會提出日本政府的官方見解，指出「在《舊金山和約》中，日本放棄在台灣的所有權利，既然已經放棄，就沒有說是台灣屬於誰的立場」，這也是迄今日本對台灣的一貫立場。換句話說，也就是「台灣的地位未定」。

其次是，《広辞苑》一八一一頁的「中華人民共和國行政區分地圖」中，台灣居然成為中國的第二十六省。台灣從未被中華人民共和國統治過，目前所謂的「中華民國」，也是對台灣的「非法佔領」，台灣不是中華民國的領土，更不是中華人民共和國的一省。

第三個錯誤是在《日中共同聲明》項目中，《広辞苑》的記述是：日本「事實質上承認」中華人民共和國是唯一正統政府，以及對台灣的（中國）歸屬。對此，日本外務省官網指出：「關於中國政府再三強調的『台灣為中國不可分割領土的一部分』，日本政府對此『十分理解與尊重』」。顯然，日本政府並未承認中國領有台灣。

由於《広辞苑》是工具書，錯誤記述將誤導日本人對歷史的正確認識，也嚴重傷害台灣人民的感情，更有幫助中國併吞台灣的嫌疑。在日台灣僑團與友台日本市民團體將在近日正式向岩波書店抗議，並要求在明年一月改版時全面更正。