美日南韓今明軍演 劍指平壤

2017-12-11

〔編譯茅毅、林翠儀／綜合報導〕為遏制北韓核武與飛彈威脅，美國、日本和南韓接連舉行聯合軍事演習。繼美軍兩大王牌匿蹤戰機F-22和F-35首度在朝鮮半島「合體」的美韓聯合演習「警戒王牌」於八日落幕後，日本防衛大臣小野寺五典十日視察陸上自衛隊仙台駐屯地時表示，三國預定十一日和十二日在日本近海舉行海上共同演習，強化所屬艦艇合作偵測彈道飛彈的能力。

日編近兩億預算引進陸基神盾

小野寺也宣布，二○一八年度預算案將編列七．三億日圓（約一．九五億台幣），做為引進兩座彈道飛彈防禦系統「陸基神盾」（Aegis Ashore）的相關準備費用，十九日內閣會議將正式批准。兩座陸基神盾可望部署於秋田與山口兩縣自衛隊基地，最快二○二三年度完成部署。去年以來，美、日、韓三國已是第六度進行這類海上演習。匿名防衛省官員指出，這項演習旨在訓練三國如何合作追蹤飛行物，同時共享相關情資，「可解讀成一項劍指（敵方）彈道飛彈的措施」。但防衛省並未表明演習是否納入美國部署在南韓境內的「戰區高空防禦系統（THAAD，薩德）」。

小野寺十日視察陸上自衛隊仙台駐屯地，強調北韓的彈道飛彈能力增強，有必要儘快加強平時及持續性保護全國各地的能力。「陸基神盾」一座造價約八百億日圓，是海上自衛隊神盾艦攔截系統進行陸上部署的裝備，由飛彈發射台和雷達等構成。日本媒體報導，「陸基神盾」將搭配日美共同開發的標準三型（SM3 Block 2A）防空飛彈 ，射程達數百公里，只要兩座陸基神盾，即可涵蓋日本全境。

南韓將對北韓官員金融制裁

另一方面，南韓政府十日宣布，將追加對北韓的新一波制裁，十一日起，將包括「羅先國際商銀」、北韓人民軍總參謀部偵察總局駐白俄羅斯聯絡員金秀光等廿個機構和十二人列入制裁名單，以切斷平壤研發大規模毀滅性武器和彈道飛彈所需資金的國際金融交易。