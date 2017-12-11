香港14個NGO致函聯國 批中惡法治國

2017-12-11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕十二月十日為聯合國通過《世界人權宣言》六十九週年的「世界人權日」，香港十四個非政府組織在這天向聯合國發表公開信，呼籲國際社會密切注意中國當局「惡法治國」的趨勢，並著手調查中國境內嚴重違反人權的事例，確保基本人權在中國獲得保障。

促調查違反人權事例

美國之音中文網報導，位在香港的「中國維權律師關注組」、「民間人權陣線（民陣）」等十四個組織，十日致函「聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）」的高級專員侯賽（Zeid Ra’ad Al Hussein），指稱中國的人權狀況迄今從未達到理想，且中國國家主席習近平二○一三年掌權後，自由和人權狀況更是每況愈下。

該封公開信指控，中國當局為了國內「維穩」需要，濫用政府公權力制訂或修改大量法律規章，例如一四年「反間諜法」、一五年「反恐怖主義法」和「國家安全法」、一六年「網路安全法」以及一七年「國家情報法」等，全都是以中國特色的「依法治國」包裝，實為將違反人權行為合法化、制度化的手段，旨在透過含糊不清的法條，賦予相關部門進行監控社會、打壓「異見」的權力。

中國去年九月和今年一月實施的「慈善法」和「境外非政府組織境內活動管理法」，更擺明是拿倡導公民權利為根本的境外民間組織開刀，目的在於限縮國際公民社會監督中國當局違反人權的空間和能力。「律師事務所管理辦法」、「律師執業管理辦法」加入惡意針對律師的條文，顯示公權力已掌控刑事司法程序；「宗教事務條例」的修訂，也限制了公民思想和信仰自由。

信中還舉二○一五年針對上百位維權律師、民運人士的「七○九大抓捕」，以及香港「銅鑼灣書店」五名人員陸續失蹤事件為例，直言中國政府不僅在境內逮捕反對人士，還指示執法人員「跨境」至香港、泰國等地強行執法。因此，國際社會不應再姑息中國政府對於基本人權的蔑視和破壞，聯合國等人權機構更應嚴加調查。