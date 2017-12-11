劉霞手書︰我像植物一樣活著

2017-12-11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在十二月十日的「世界人權日」，今年病逝獄中的諾貝爾和平獎得主、中國民主運動志士劉曉波，成為全球各地紀念並省思人權的指標人物，除美國政府組織聲援中國維權人士外，德國一間學校師生還抬棺至中國大使館抗議，要求釋放劉曉波遺孀劉霞。劉霞的親筆書信近日經友人曝光，內文暗指遭到軟禁，更以「我像植物一樣活著、我像屍體一樣躺著」，傳達自身痛苦，盼外界協助營救出國。

美國會議員聲援維權人士

發表「零八憲章」而被中國當局關押多年、罹患肝癌末期才獲准保外就醫的劉曉波，七月離世後，仍是全球人權運動的精神領袖。在世界人權日這天，「美國國會及行政當局中國委員會（CECC）」主席兼聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio），以及副主席兼聯邦眾議員史密斯（Chris Smith），發表聲明表達對中國人權的關注，並特別聲援江天勇、唐荊陵、古麗米拉．艾明等因捍衛人權而淪為政治犯，甚至遭中共政權殘酷對待的人士。

劉曉波與劉霞的友人、流亡德國的中國異議作家廖亦武，九日在「臉書」發布劉霞近日親筆寫給米勒的信件，內文提到「我不能離開、我沒有權利說話」，暗指遭到軟禁，更以「我像植物一樣活著、我像屍體一樣躺著」，傳達自身痛苦。廖亦武要求中國出於基本人道，釋放沒有任何犯罪紀錄的重度抑鬱患者劉霞，更呼籲德、美、法、英等西方民主國家政府、人權組織，繼續為劉霞與中國政府交涉。

與此同時，「德國之聲」指出，德國北萊茵︱威斯特法倫邦的「萊茵︱馬斯」職業學校師生，二○一○年起，每年前往中國駐柏林大使館要求釋放劉曉波，今年延續慣例，但改為抬起棺木進行抗議。今年抬棺除紀念劉曉波外，更象徵其「思想、文章將繼續流傳」。

報導指出，參加抗議的學生約二八○人，年紀在十六至二十五歲間，眾人還會朗讀劉曉波的作品和零八憲章，並呼喊「習近平先生，劉霞在哪裡？」的口號，敦促中國當局儘快恢復劉曉波遺孀劉霞的人身自由。

參與的學生指出，一個人因抒發己見而身陷囹圄很不公正，「絕對無法視若無睹」，並直言「若因抗議拿不到中國簽證，寧願去別的國家」。據悉，關注劉霞情況的諾貝爾文學獎得主、德國女作家米勒（Herta Müller）也將出席活動。