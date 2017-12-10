諾貝爾獎今頒獎 女性連兩年缺席

2017-12-10

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕二○一七年諾貝爾獎十日舉行頒獎典禮，獲頒和平獎的非政府組織「國際廢除核武運動」（ＩＣＡＮ）預定在挪威奧斯陸領獎，其他獎項則由瑞典國王在斯德哥爾摩頒發，包括經濟學獎、文學獎、醫學獎、物理學獎、化學獎。今年度諾貝爾獎得主清一色都是男性，也是諾貝爾獎連續第二年，得獎者全是男性，難免招致「缺乏多元性」的批評。

統計數據顯示，諾貝爾獎一八九五年設立、一九六八年增設經濟學獎以來，八百九十六名得獎者（不包括組織）當中，僅有四十八名女性，女性獲獎者只佔了約五％。其中，又以經濟學獎的情況最為嚴峻，自設立以來，僅有一名女性得主，為二○○九年的美國籍學者歐斯壯（Elinor Ostrom）。

相較之下，女性獲頒和平獎的比例更高，歷來一○四名得獎者中，有十六名女性、佔十五．四％，光是近十五年，便有六名女性得獎者。文學獎的女性得主也不少，共十四人、佔十二．三％，若從二○○七年開始統計，女性獲獎比例高達三十六％。反觀物理學獎、化學獎的女性得主較少，分別僅有兩人、四人；最值得一提的，居禮夫人是其中唯一獲得兩次諾貝爾獎的女性，她在一九○三年獲頒物理學獎、一九一一年獲頒化學獎。至於醫學獎兩百一十四名得主中，女性也僅十二人，佔五．六％。

瑞典皇家科學院秘書長韓遜（Goran K Hansson）曾表示，女性在科學領域表現如此弱勢，肇因於科研之門長久以來並沒有為女性敞開。

對此，諾貝爾協會會長恩喬斯塔特（Olav Njolstad）指出，獲獎人性別不均的情況正慢慢改變，同時，「二十世紀女性地位的提升」已在評選委員會體現，「我們從男性主導委員會，轉變成男女比例大約五十比五十的委員會。」

今年度物理學獎的得主索恩強調，和過去相比，投身科學事業的女性越來越多，「變革將至，只不過，從新鮮人晉升成為諾貝爾獎得主，還需要一大段時間。」化學獎得主杜巴謝指出：「女科學家來勢洶洶，情況正在改變，再過一段時間，你便能見證此事。」