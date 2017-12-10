印度媒體︰達賴派特使訪中

2017-12-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕據印度新聞網站「連線」（The Wire）報導，西藏精神領袖達賴喇嘛似乎已派曾任西藏流亡政府總理的桑東仁波切，低調訪問中國雲南昆明，此行始自十一月中旬，其中必定曾獲中國國家主席習近平的密友、中共中央統戰部長尤權協助。達賴本人十一月二十三日並聲明，「過去就讓它過去，藏人想跟中國人在一起」。該報導認為，以前中國領導高層均阻礙達賴欲回到西藏的心願，但這次顯然可能會有結果。

不過，桑東仁波切訪中的消息，並未獲得流亡藏人的官方證實。自由亞洲電台則引述一些流亡藏人看法，指中共當局並未改變，只是在進行統戰，透過高壓政策使藏人屈服。報導引述旅美學者胡平說法，稱習近平在西藏問題上「更狠」，他不認為中共當局要啟動和談。

「連線」四日這篇標題為「達賴喇嘛想回家」的報導提到，北京持續要求達賴別再訪問西方國家，而八月時，達賴就以疲累為由，取消原定前往非洲國家波札那的訪問行程，達賴並於十一月初宣布，將由特使代表他出席國際場合或發表談話，而桑東仁波切就是他的官方特使之一。該報導認為，達賴指派特使的安排，會讓中方滿意。

該報導指稱，桑東仁波切這次代表達賴與中方的會談將有所成果，主因在於習近平如今發現，在解決西藏問題上，他處於過去的中國領袖從未有過之絕佳地位，他亦認為，一旦達賴去世，解決此一問題的可能性將逐漸消失，且外界普遍認為，他對西藏有特殊的感情。再者，達賴本人也說過，習近平乃「現實主義者」，相較於過去的中國領袖，他較「不存」先入為主的態度。

紐約城市大學學者夏明對「美國之音」（ＶＯＡ）表示，達賴盼返回西藏，有其主、客觀原因，包括北京一直透過中間人傳達讓他回來的訊息；達賴不尋求「藏獨」，尋求真正的高度自治，明確表達願與中國在一起；達賴聲望太高，難以取代；藏人認為，若達賴最終不能回到故土，藏人將無法原諒如此結果；達賴已放棄了政治角色，成為國際宗教領袖，降低了返回西藏的政治障礙。

國際問題專家史托布丹（P. Stobdan）則指出，流亡藏人與中國間的關係迅速變化，攸關印度切身利益，若流亡藏人與北京達成協議，印度在中印邊界衝突中的立場，就會被嚴重削弱。