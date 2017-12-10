聯國維和部隊剛果遇襲 25年來最慘

2017-12-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕駐非洲剛果民主共和國的聯合國維持和平部隊，當地七日晚間突遭伊斯蘭教反政府武裝組織襲擊，雙方交戰將近四小時，造成維和部隊至少十五人死亡、五十三人受傷，有三人下落不明，另有五名剛果士兵喪命，為維和部隊近廿五年來死傷最嚴重的攻擊事件，聯合國秘書長古特瑞斯譴責此為「戰爭罪」。

遇襲的聯合國維和部隊基地位在與盧安達和烏干達兩國交界的剛果東部北基伍省，距離貝尼市四十五公里，該基地是聯合國快速應變部隊的據點，當地長期處在政府軍與叛軍對抗，以及不同種族互相衝突的處境，殺戮、綁架事件層出不窮。

維和部隊發言人指出，此次事件是由「配備精良的武裝團體精心策劃」，活躍於北基伍省、以強硬烏干達穆斯林為主的「民主同盟軍（ＡＤＦ）」難辭其咎。ＡＤＦ最初以推翻烏干達政府為目標，之後立足剛果作亂。

在七日的血腥攻擊中，傷亡人員多來自鄰國坦尚尼亞。這是維和部隊一九九三年以來遭遇最嚴重的攻擊，當時有廿四名巴基斯坦籍士兵在索馬利亞首都摩加迪休遇害。聯合國秘書長古特瑞斯譴責此次暴行「令人髮指」，且已經構成戰爭罪行，敦促剛果當局迅速徹查。聯合國全球據點將於十一日降半旗，為死者默哀。

剛果內部因爭奪礦產而政局不穩，逾八成人口生活落在「絕對貧困線」之下，每日收入不足一．二五美元（約台幣三十八元），十月才被聯合國列為人道危機「第三級警戒」，與敘利亞、伊拉克、葉門同等。

聯合國維和部隊自一九九九年起進駐剛果，是聯國目前規模最大、花費最高的維和行動，每年預算逾十一億四千萬美元（逾三四四億台幣），士兵人數逾一萬六千五百人，但迄今已有近三百人殉職。

此外，二○○一年上任、兩次任期屆滿卻未下台的剛果總統卡比拉（Joseph Kabila），在美國等國施壓下，承諾一年內舉行選舉，但外界質疑其誠信。