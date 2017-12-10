黨候選人性醜聞纏身 川普照挺

2017-12-10

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國總統川普八日全力為被控猥褻未成年少女的阿拉巴馬州參議員補選選舉共和黨候選人摩爾（Roy Moore）拉票。摩爾的作風如同川普翻版，他漠視政治規則、熱中脫稿演說、對募款不投入，並且不留情面的批評自己的政黨領袖，這場補選被拿來與去年川普的白宮選戰相提並論，一些人認為，摩爾也將如川普，雖然性騷擾醜聞纏身，仍將贏得選戰。

這場將於十二日投票的選舉，是為遞補被川普拔擢為司法部長的阿拉巴馬州參議員塞森斯留下的席次。在參院，共和黨目前僅以五十二席些微領先民主黨的四十八席。一份八日公布的民調顯示，七十歲的摩爾以五十一％的支持率領先對手瓊斯（Doug Jones）七個百分點

川普八日在緊鄰阿拉巴馬州的佛州彭薩科拉體育館告訴支持群眾：「票投摩爾，就這麼做！這個國家以及國家的未來無法承受在極為勢均力敵的美國參院內喪失一席。」他說，參議院需要摩爾來保障擁槍權、限制移民以及提升軍費等共和黨的核心議題。川普指出，「在參議院內，我們需要一個會投票支持『讓美國再度偉大』議題的議員」。

在距離投票前三十三天，華盛頓郵報率先披露前法官摩爾在三十餘歲時猥褻未成年少女的往事，當中一名時年十四歲的受害者說，摩爾脫下她的上衣與褲子，隔著內衣觸摸她，接下來幾天，更多女子出面詳述他的猥褻惡行。去年距總統投票前三十二天，華郵也公布「前進好萊塢」影片，當中川普坦承他的性掠奪行為，往後幾天，更多婦女出面指控川普性侵。

一如川普所面臨的，一群華府的共和黨人立刻要求摩爾退選，摩爾也如同川普，一概否認指控，並反擊媒體與黨內菁英的批評，而隨著投票日接近，共和黨的反對聲音軟化。摩爾在最後的競選廣告中自比為川普，他說，試圖阻止川普的同一批「華府圈內人」正試圖阻止他。