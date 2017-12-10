川普放火 中東憤怒日已四死

2017-12-10

耶城為以都 安理會圍剿美國

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普承認耶路撒冷為以色列首都後，巴勒斯坦人和全球穆斯林怒不可遏，巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭抵抗運動」（即哈瑪斯，Hamas）與以色列軍警連日爆發衝突，包括巴方向以方發射火箭彈，遭到以方空襲報復等，共釀成四名巴人死亡、上百人受傷。川普八日呼籲各方冷靜，但遭聯合國安全理事會成員國同聲譴責其決定「不符合聯合國決議」。

巴人政府主席拒見彭斯

美國副總統彭斯預定十七日至十九日出訪中東，親訪以色列和巴勒斯坦。不過，巴勒斯坦自治政府九日宣布，主席阿巴斯拒絕會晤彭斯；此外，埃及科普特正教會牧首塔瓦德洛斯二世（Tawadros II）也宣稱美方「未考慮數百萬阿拉伯人民的感受」，決定取消和彭斯在開羅的會晤。

以、巴均視耶路撒冷為首都，但川普六日打破美國外交慣例，片面承認耶城為以國首都，計畫將美國駐以大使館遷往該地，再度燃起中東怒火。數千巴勒斯坦人響應八日「憤怒日」號召，在約旦河西岸的伯利恆、希布倫等地，以及加薩走廊走上街頭抗爭，期間更向以色列軍警丟擲石頭、汽油彈，遭到以方橡膠子彈、催淚瓦斯反擊，造成上百人受傷，更有兩人死亡。

控制加薩走廊的哈瑪斯八日升高抗議規模，先後向以國南部發射至少三枚火箭彈。其中一枚被以國的飛彈防禦系統「鐵穹（Iron Dome）」擊落，另兩枚未釀成傷亡。不過，以色列空軍隨即還以顏色，派出戰機轟炸哈瑪斯位於加薩走廊中部的軍事設施，造成二死十四傷。

與此同時，白宮八日指出，川普已聽取情勢簡報，仍堅信此舉並無不對，將會繼續促成中東和平協議，並呼籲各方「冷靜、節制」，盼寬容壓過仇恨。