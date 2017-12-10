因應北韓戰爭 中國搶蓋難民營

2017-12-10

不接受動武 卻擬在吉林省邊境建5座難民營

〔編譯茅毅／綜合報導〕朝鮮半島緊張情勢未見舒緩，根據中方近來外流的文件，為因應可能爆發的戰爭，中國計畫在與北韓的邊境建五座難民營，中國外長王毅九日也在一個研討會上表示，朝鮮半島形勢深陷「示強與對抗」的惡性循環，前景不容樂觀，但強調絕不接受動武選項。

據美國「自由亞洲電台（ＲＦＡ）」八日報導，中國國營「中國移動通信集團公司」外流到網路上的內部文件顯示，由於北韓邊境局勢緊張，與北韓接壤的中國吉林省白山市長白縣政府，擬建五座難民收容所，該公司的長白分公司負責人已於二日帶隊前往難民營預定地考察及測量。

根據信號實測結果，「長白沿江收容所」和「長白十八道溝收容所」預定地沒信號，無法確保正常通信，「長白雞冠砬子收容所」雖有信號但較弱，建議在這些地區設中繼站。長白縣政府則否認有相關計畫，正追查文件外流的原因。該報導認為，該縣與北韓間的邊界逾二六○公里，最適合建難民營。

北韓官媒「朝中社」九日報導，北韓正、副外長李勇浩、朴明國在與來訪的聯合國副秘書長費特曼（Jeffrey Feltman）會談時說，朝鮮半島當前的緊張情勢，得歸罪於美國敵視北韓的政策及美國的「核勒索」。惟該報導也說，北韓與聯合國均同意，「藉由各層級的訪問，定期交流。」

費特曼乃自二○一○年以來，首位訪問北韓的副秘書長級聯合國官員，此行還視察由聯合國資助的醫療設施，在結束為期五天的平壤訪問行程後，已於九日抵北京。然而，該報導並未提及，他是否曾與金正恩會晤。

而王毅在北京出席「二○一七年國際形勢與中國外交研討會」開幕式時，雖對朝鮮半島形勢的展望不表樂觀，但還是認為「和平希望仍未湮滅，談判前景依然存在」，強調「動武的選擇絕不可接受」，重申中方所提「雙暫停」倡議，「至少先把半島局勢從目前的『對抗黑洞』中拉出來」。

一九九四年 美曾考慮攻擊北韓

另一方面，美國「國家安全檔案館」八日公布的解密文件中則披露，一九九四年時，北韓首次有核反應爐能為研發核武提供可裂變物質，美國當時的柯林頓政府考慮以飛彈對北韓該核設施發動先制攻擊，即便平壤距握有可能威脅美國的核武為時尚早，華府仍一度考慮開戰，美方當時相信，憑藉美、南韓兩軍軍力，將「勝券在握」。不過，當時美國也評估，一旦與北韓開戰，前三個月內美軍死傷人數將達五萬兩千人，南韓軍方傷亡高達四十九萬人，北韓傷亡不計其數。