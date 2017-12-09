東京神社濺血 爭奪住持三死

2017-12-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本東京都江東區著名神社「富岡八幡宮」，七日晚間約八點半發生相當於寺廟住持的神道教神職人員「宮司」，遭八十公分長的武士刀砍殺頭、胸要害致死之命案，死者共三人，包括五十八歲的該宮女宮司富岡長子和涉有重嫌但已雙雙自殺身亡的長子之弟富岡茂永、弟媳真里子，一名擔任長子司機的卅三歲男子則受重傷。據報導，長子與五十六歲的茂永，長年因爭奪該宮宮司職位而水火不容，東京警視廳亦朝此方向進行偵辦。

案發地點位於距東京地鐵「門前仲町站」僅約三百公尺的住宅區，行人及車輛絡繹不絕。據報導，長子下車時，在察覺茂永夫婦從暗處朝她靠近後，曾回到車上，但茂永隨即把她拖出來，以武士刀砍殺，該凶器的中間部位折成兩半，掉在長子倒臥位置附近。

四十九歲的真里子則追殺長子的男司機約達百公尺。在茂永自殺處，另發現兩把藍波刀與一把長約四十五公分的武士刀。據警視廳調查，茂永乃預謀殺人，懷有強烈殺意。

據日媒報導，家境富裕的茂永一度子承父業，成為該宮宮司，惟二○○一年被拔除，由其父回任並提拔女兒長子，茂永○六年曾因寄給長子寫有「送妳下地獄」的恐嚇明信片而被捕，被處以罰金。一○年長子接任後，姊弟鬩牆，茂永寫過多封誹謗長子的黑函，日本宗教法人「神社本廳」始終未承認長子繼任一事，該宮九月底即脫離神社本廳。

由於該宮擁有三九○年的悠久歷史，每年夏天還舉行江戶三大祭之一、約五十座大型神轎齊聚遶境的「深川八幡祭」，每年新年達卅萬人前往參拜，故這起命案格外引人側目。