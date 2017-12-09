阿根廷法官 下令逮捕前總統

2017-12-09

費南德茲涉叛國罪

〔編譯陳正健／綜合報導〕阿根廷法官七日依據叛國罪指控，下令逮捕國會參議員、前總統克莉絲汀娜．費南德茲．基希納，同時要求參議院剝奪她的逮捕豁免權，若罪名成立最高可判二十五年刑期。對此，費南德茲反控法官「違反法治原則」，並且抨擊執政當局對她進行政治迫害。

阿根廷聯邦法官博納迪奧指控，一九九四年，阿國首都布宜諾斯艾利斯一處猶太中心發生爆炸案，造成八十五人死亡、三百人受傷。費南德茲涉嫌於二○一二年與德黑蘭簽定密約，讓涉案的伊朗官員回國受審，以換取有利可圖的商業交易。

才當選議員 抨政治迫害

為此，博納迪奧依叛國罪指控，下令逮捕費南德茲及其前幕僚親信，包括前外交部長丁孟曼、前技術秘書札尼尼及社會活動家得立亞。前情報首長帕里里則因健康問題遭到軟禁，不准離開國內。

與此同時，博納迪奧也促請參議院，剝奪費南德茲的逮捕豁免權，她因於十月當選國會議員無法逮捕。費南德茲於二○○七至二○一五年間擔任總統，曾面臨數起法律指控，但法官下令逮捕是頭一遭。

參議院需要三分之二議員同意，才能取消費南德茲的豁免權，議員通常避免以此對待同僚，除非罪證確鑿，但即便她保有豁免權，法官仍可對她進行調查。在參議院七十二席中，她的左派聯盟握有三十二席，但只有十二人為她的陣營。現任總統馬克里的中間右派聯盟則有二十五席。

對此，費南德茲召開記者會反擊，指馬克里操縱司法系統迫害反對陣營，捏造莫須有罪名。她形容法官的指控違反法治，是在侮辱阿國人民的智商。此前她反覆宣稱指控背後有政治動機。

本案是基於已故檢察官尼斯曼的指控。他在兩年前斷定，與伊朗關係密切的黎巴嫩真主黨成員貝羅是猶太中心爆炸案主謀，並且指控費南德茲與丁孟曼共謀掩蓋伊朗涉案。四天後，尼斯曼頭部中彈，離奇陳屍公寓，起先驗屍死因為自殺，但經重驗證實死於謀殺。

不過，費南德茲坐牢的機會不大。二○一三年，阿國前總統梅南因走私軍火遭到判刑，同時因掩蓋猶太中心爆炸案遭受調查，但他也受惠於參議員身分免於監禁。阿國上次的叛國罪起訴溯及一九三六年，時任市長漢納福德被控販售消息給玻利維亞與巴拉圭。