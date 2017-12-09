美議員性騷辭職 點名下一位川普

2017-12-09

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國明尼蘇達州民主黨聯邦參議員法蘭肯（Al Franken）自上月十六日首度遭性騷擾指控以來，迄今至少有八名女子指控他性騷擾，六十六歲的他七日不敵黨內要求他下台的壓力，宣布辭職。一顆被認為快速崛起、有望問鼎二○二○年總統選舉的政治新星就此迅速隕落。但法蘭肯同時也不忘對被指控涉及多起性騷擾的美國總統川普開砲，質問他有何顏面繼續待在白宮。

在法蘭肯宣布辭職的前一天，一名女性指控他二○○六年試圖強吻她，他對此強烈否認。數小時後，另一名女子指控二○○九年合照時，法蘭肯不當的捏了她的腰際。當日，紐約州民主黨聯邦參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）宣布：「夠了就是夠了，我們必須劃清界線，表態這樣的作為沒有一件是可接受的。」總計有八位民主黨聯邦女參議員接續發難，要求他下台。

諧星出身的法蘭肯七日發表十一分鐘的辭職演說，承認他的立場站不住腳，並堅稱他仍是捍衛婦女權益的「鬥士」，二○○八年起擔任參議員的他說，有些對他的指控「完全不實」，「過去幾週描繪出我非常不同的圖像，但我知道我是誰，我內心深知，作為參議員，我沒有做過，完全沒有，讓這個機構蒙羞的事。」

他也直接點名總統川普，以及川普力挺的阿拉巴馬州參議員補選選舉的共和黨候選人摩爾，摩爾面臨他三十餘歲時猥褻青少女的控訴。法蘭肯說：「我與所有人都察覺，我的辭職有一絲諷刺況味，因為一名在錄影中對自己的性侵史自鳴得意的男子坐鎮橢圓形辦公室，而一再對年輕女孩下手的男子卻得到其政黨的全力支持，角逐參院選舉。」

以辭職凸顯共和黨偽善

紐約時報指出，法蘭肯的辭職是民主黨的政治精算，藉此凸顯共和黨的偽善。前共和黨籍總統布希的內政顧問魏納向紐時表示，從民主黨籍總統柯林頓的性醜聞案以來，共和黨就高唱人格與性道德的重要，「現在共和黨人突然說他們完全不在乎，那些一點都不重要」。

法蘭肯是美國一波讓好萊塢、媒體與政壇位高權重者垮台的性騷擾風暴，最新下台的政治名人之一，兩天前，同黨籍的密西根聯邦眾議員柯尼爾斯（John Conyers）因數名前職員指控他性騷擾而辭職。七日晚間亞利桑納州共和黨聯邦眾議員法蘭克斯（Trent Franks）也因媒體披露，他要求兩名女職員擔任代理孕母，協助他與妻子擁有第三個小孩而宣布辭職。

現為洛杉磯電台主持人的黎安．推登（Leeann Tweeden）率先指控法蘭肯在二○○六年前往阿富汗勞軍行程中，強吻並搓揉她的胸部。對於法蘭肯的辭職，推登說：「我不是慶賀他下台，我們只是不能容忍偽善。」