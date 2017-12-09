北愛不設「硬邊界」 脫歐談判突破點

2017-12-09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕經歷重重難關後，英國第一階段脫歐談判八日落幕，在最棘手的北愛爾蘭─愛爾蘭邊界問題上，英國最終允諾盡可能維持現狀，不會重新推行「硬邊界」管制措施，但實際的邊界方案，仍須待第二階段貿易談判時才能確立，也因此被批評「拖延時間、迴避問題」。

實際邊界方案 須待二階段談判確立

英國與歐盟第一階段談判聚焦分手費、公民權利，以及直至最後一刻才談妥、堪稱「最大絆腳石」的北愛爾蘭─愛爾蘭邊界問題。北愛是英國與歐盟成員國唯一的陸地邊界，目前是根據與英國的「耶穌受難節協議」，推動與愛爾蘭共和國之間的和平進程及往來活動。然而，在英國脫離歐盟單一市場和關稅同盟後，歐盟堅持在北愛和愛爾蘭間設立海關，亦即恢復「硬邊界」。

在折衝愛爾蘭政府強烈要求維持現狀，以及共同組成聯合政府的北愛「民主統一黨」（ＤＵＰ）希望落實邊境管制兩種聲音後，英首相梅伊初步承諾，雖然北愛將跟隨英國脫離歐盟單一市場及關稅同盟，但會在不設立「硬邊界」的前提下，盡可能讓北愛法律與歐盟內部市場和關稅同盟市場的法律保持一致。在此同時，英國也將維持國內市場完整，使北愛不會在憲法、政治、經濟、法律等層面與英國分離。

然而，分析家指出，梅伊政府在該問題上根本「語焉不詳」。首先，英方僅說將在脫歐第二階段談判時，與歐盟協商出既可脫離歐盟單一市場和關稅同盟，又不需設立「硬邊界」的雙邊經貿關係，卻未說明將如何達成此折衷方案。

其次，梅伊承諾，倘若第二階段談判未能就該問題與歐盟達成共識，將提出「處理愛爾蘭島特殊狀況的解決方案」，但這種賦予北愛「特殊地位」的做法，早在首階段談判期間就已多次討論，卻功敗垂成，因為北愛「民主統一黨」多次表明，強烈反對任何讓北愛與英格蘭、威爾斯、蘇格蘭地區不一致的協議。第三，不論維護英國與北愛市場暢通，或者北愛留在歐盟單一市場等，均須北愛政府立法放行，但擁有否決權的ＤＵＰ勢必杯葛後者。

分析指出，第一階段的脫歐談判對英、歐雙方皆有益，英國一向認為邊界「分離」議題，須與英歐關係一同討論，而歐盟盼尊重單一市場和關稅同盟原則的心願亦暫且達成。愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）盛讚英歐協議不設立「硬邊界」，認為此乃「堅定不移」的政治承諾，可減輕脫歐的經濟傷害。ＤＵＰ黨魁佛斯特（Arlene Foster）在同意之餘也警告，ＤＵＰ將繼續緊盯第二階段談判。