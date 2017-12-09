英脫歐談判 歐盟允進入下階段

2017-12-09

經貿關係談判 更重要更艱難

〔駐歐特派記者胡蕙寧、編譯陳正健／綜合報導〕英國和歐盟八日就談判半年的脫歐議題達成第一次重大突破，使雙方得以進入下一階段、更為重要與最艱難的經貿關係談判。英國首相梅伊是在向歐盟保證脫歐後北愛爾蘭與愛爾蘭間不會重返「硬邊界」狀態、承諾保障雙邊公民權利，以及同意付出「分手費」後，與歐盟執委會主席容克聯合召開記者會宣布，雙方已有「足夠進展」進入下階段談判。但歐洲理事會主席圖斯克同日警告，未來的談判才是最困難的挑戰，畢竟「分手很難，分手後又要建立好關係更難」。

本週是脫歐談判最關鍵性的一週，雙方希望趕在下週今年度最後一次的歐盟高峰會前談出成果，好讓其他二十七個會員國領袖可以決議是否接受英國進入第二階段談判。梅伊原計畫在週一就完成談判，但因北愛的執政盟友「民主統一黨」（ＤＵＰ）反對她在邊界上對愛爾蘭的妥協而被迫中斷。梅伊急速返英協調，在八日清晨重返布魯塞爾談判，終於達成突破，被戲稱是「耶誕大禮」。

梅伊在記者會上表示，這成果對雙方都得之不易，預期峰會將批准此協議。歐盟執委會聲明表示，英啟動脫歐條款第一階段部分都已取得足夠進展，十四日可提交歐盟高峰會。

在達成協議後，歐洲多國股市開出慶祝行情普遍上揚，英鎊對歐元匯率也一度創下半年來新高、漲至○．八六九○英鎊。

英脫歐談判此次的重大突破，則是全愛爾蘭島維持現有的軟邊境狀態，英媒認為此開英歐雙方的一個特例，也就是脫歐後北愛仍幾乎實質留在歐盟關稅同盟和單一市場中，以確保北愛與愛爾蘭的邊界暢通。

梅伊妥協 面臨國內強硬派反彈

梅伊八日也因此面臨國內朝野強硬派反彈，責難她在北愛爾蘭邊界議題上與歐盟妥協。脫歐陣營大將、前英國獨立黨黨魁法拉吉痛批，對梅伊而言，與布魯塞爾達成協議是好消息，但英國將進入受辱的下個階段。脫歐組織「Leave.EU」嚴厲抨擊，膽怯的政客們已把國家賣了，這份協議是「徹底投降」。爭取獨立的蘇格蘭首席大臣史特金也推文指出，如果脫歐正在發生，留在歐洲單一市場及關稅同盟，是唯一的明智選項，任何對北愛的「特別協議」，蘇格蘭也應適用。

梅伊於今年六月下議院大選後，失去保守黨的多數席次，持續面臨逼宮風險，受到敵對脫歐陣營及黨內親歐盟勢力兩面夾擊。太陽報本週報導，有人意圖在耶誕節前推翻梅伊，推舉英國脫歐事務大臣戴維斯為首相。儘管梅伊在打破脫歐談判僵局後，篡位威脅可能暫時消退，但脫歐協議在國會仍將面臨苦戰。