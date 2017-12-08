東奧吉祥物誰出線 交給小學生票選

2017-12-08

〔編譯林翠儀／綜合報導〕二○二○東京奧運．帕運組織委員會七日公布三組官方吉祥物最終候選作品，為了吸引孩童關心東奧並提高參與度，組委會首開先例，決定交由全國小學生進行票選，預定於明年二月二十八日公布結果。

以班為單位投票 全國約有28萬班

組委會從今年八月起，公開徵求東奧官方吉祥物設計圖，共收到二○四二件作品，十月由玩具、漫畫及電玩業界、外界專家評選出三組最終候選作品，以日語母音「a」、「i」、「u」命名，每組作品均包含東奧及帕奧吉祥物各一件。

「a」組作品，沿用東奧會徽所使用的傳統「市松圖形」設計概念，兩款吉祥物為戴著市松藍與櫻花紅兩色面具的超人娃娃；「i」組作品，為奧運吉祥物結合招福貓與神社稻荷神（狐狸），帕運吉祥物為神社守護獸狛犬；「u」組作品為狐與狸的組合，採用代表日本喜慶的紅白兩色，背上還綁著金色「水引」繩結。每組設計圖均兼顧了傳統與現代，並大膽使用日本動漫電玩元素。

日媒報導，為反映兒童的心聲，組委會打破慣例，首次委由全國小學生票選，票選方式以班級為單位，報導指出日本全國約有二萬間小學，班級數約二十八萬班，欲參加投票的小學須事先登記，一班一張選票，截至六日為止，已有三六五五間學校登記。

組委會七日在澀谷區一間小學舉辦最終候選作品發表會，發表會主持人、同時也是審查委員之一的藝人中川翔子表示，日本是卡通角色大國，所有投稿作品都頗具個性，可愛又帥氣，小朋友們透過選票，選出吉祥物大國的金牌，是一項非常重要的任務。