印度無人機越界 中國氣噗噗

2017-12-08

〔編譯周虹汶／綜合報導〕八月底才結束逾兩個月軍事對峙的中國、印度邊界錫金段，近日又擦槍走火，中國人民解放軍（ＰＬＡ）七日指控印方以無人機「侵入中方領空」後墜毀，中國外交部已提出「嚴正交涉」，中國軍事評論家更不排除印方用低階無人飛行器偵察中國的意圖。但印度軍方僅說，該飛行器本在印度領空執行「例行訓練任務」，不慎墜毀後越境，印軍邊境安全人員當時還把無人機位置「立刻通知」中方，一切純屬意外「技術問題」。

ＰＬＡ西部戰區聯合參謀部作戰局副局長張水利七日上午指出，該架飛行器「侵入中方領空並墜毀」後，「中國邊防部隊採取專業和負責任的態度，對該裝置進行了識別查證」，但「強烈不滿和反對」印方作為，將「堅決捍衛國家主權安全」。

中國外交部發言人耿爽在同日下午記者會強調，「中印邊界錫金段已經劃定，邊界線中方一側是中國領土。印方此舉侵犯中國主權」，中方對此表示不滿，並向印方提出嚴正交涉，「要求印方立即停止飛行器的臨邊抵邊活動」，共同確保雙方邊境相安無事。

中國新浪網軍事頻道則嘲諷印方無人機「實力不濟」，「臨陣出醜可以推測並不是什麼高級型號」，尤其印度不具研製無人機能力，之前就曾傳出可能引進今年已掉八架的以色列國防軍最小型「雲雀」無人機。該文強調，「雲雀」後勤保障要求不高，適合「基礎設施落後的印度北方邊境使用」，不排除印方基於成本考量，用它偵察中印邊境周遭目標的可能性，無奈「質量不佳，或者印方操作人員失誤，導致無人機墜毀」，「在無人機偵察方面遠遠落後於中國。」