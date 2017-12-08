第4度參選 普廷鬆口拚連任

2017-12-08

〔編譯陳正健／綜合報導〕現年六十五歲的俄羅斯總統普廷六日宣佈，他將於明年三月大選尋求連任，這是普廷自二○○○年上台以來，第四度角逐總統大位。由於普廷連任毫無疑問，在未來六年任期結束後，總計他在總統與總理任內，共連續執政二十四年，成為自前蘇聯領袖史達林以來，在位最久的俄國領袖。如今外界更關心的是，在二○二四年普廷任滿後，會不會繼續掌權。

主政時間 將上看24年

普廷在造訪俄國下諾佛哥羅GAZ汽車廠時告訴在場工人：「我將角逐俄羅斯聯邦總統職位」、「相信我們定會成功」、「俄羅斯只會向前，沒人能夠阻擋」。

俄國下屆總統大選訂於明年三月十八日舉行，也就是俄國兼併克里米亞四週年紀念日，顯然是在提醒選民勿忘普廷功績。大選採取兩輪投票制，民調顯示，普廷目前支持率高達八十％，藍領階級及國營事業員工是其核心選民，預計將輕鬆贏得首輪投票，加上沒有強力競選對手，連任希望濃厚。

選民厭倦 投票率恐低迷

分析家指出，普廷的長年執政令俄國民眾感到厭倦，明年大選投票率勢將低迷。許多選民表示，他們投給普廷，是因為沒有滿意的替代人選。十一月民調顯示，只有五十八％的民眾有投票意願，遠低於二○○七年十二月的七十五％。莫斯科的「政治科技中心」分析家史塔諾瓦亞說，外界最關心的是普廷連任後，會不會藉由修憲擴權或創設新職位，在二○二四年後繼續掌控大權。

除了普廷之外，目前共有十多人宣布角逐總統，包括普廷的頭號政敵、反對派領袖納瓦尼，但他年初被判侵吞款項罪名成立，因此被禁止參選。納瓦尼認為，這項指控背後有政治動機，意在防堵他威脅普廷連任。

俄羅斯記者、社交名媛兼前實境秀主持人蘇布查克（Ksenia Sobchak）早前亦表明參選意願，有「俄羅斯芭黎絲．希爾頓」之稱的她，其父是普廷的大學法律老師和政治導師，但她已表明自己勝選機會渺茫。一般認為，蘇布查克參選獲得普廷默許，目的是要瓜分反對派選票。

普廷曾於二○○○年及二○○四年兩度當選總統，由於俄國憲法規定總統只能連任一次，普廷的心腹梅德維傑夫於二○○八年代為出馬角逐總統，當選後再提名普廷擔任總理，同年簽署憲法修正案，將總統任期從四年延長為六年。之後，普廷於二○一二年再度坐上總統大位。

若普廷四度當選總統，預計將連續執政二十四年，在位時間超越前蘇聯領袖布里茲涅夫，僅次於掌權二十九年的史達林。許多俄國網友批評，普廷有如甫下台的辛巴威「萬年總統」穆加比。