盜賣機密給中國 應材四工程師恐判十年

2017-12-08

〔編譯盧永山／綜合報導〕四名應用材料（Applied Materials）前工程師，因試圖竊取公司的晶片設計圖，轉賣給中國一家新創公司，日前遭美國加州檢方起訴。四人預定本月十五日被傳訊，若被判有罪，將因持有竊取的營業秘密等十一項罪名，面臨最高十年徒刑。

陳良（音譯）、歐加多（Donald Olgado）、許威勇（音譯）和艾瓦德（Robert Ewald）等四人，被控下載應材內部工程資料庫的資料，包括超過一．六萬張設計圖，試圖轉賣給一家中國公司，與前東家競爭。遭竊資料揭露應材用於平板電視和智慧手機照明和充電的晶片大量製造流程。

應材發言人葛拉德沃爾表示：「應材強力保護自家的智財權不被竊盜和非法使用，我們支持檢方在這起刑事案件中採取的法律行動，以確保任何非法取得我們營業秘密的人接受法律制裁。對這起正在進行的案件，我們無法進一步表示意見。」

想抄捷徑打造半導體業

應材在半導體產業中扮演關鍵角色，因為該公司是全球最大的半導體設備和服務供應商。中國是全球最大的半導體終端市場消費國，但其所需的半導體主要依賴進口。中國政府已砸下數千億美元，希望打造國內的半導體產業，但因缺乏關鍵技術而無法如願。近年，中國企業屢次試圖併購美國半導體公司，希望取得先進技術，但都遭到美國外商投資委員會（CFIUS）阻擋。

目前全球前十大半導體公司中並無中國企業，儘管中國興建的半導體廠越來越多，卻多半是其他國家半導體公司的投資。根據美國券商Sanford C. Bernstein研究，中國進口晶片的金額已超越進口石油。