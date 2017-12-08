中國搞網安法 愁煞美科技大咖

2017-12-08

〔編譯盧永山／綜合報導〕日前在中國浙江省烏鎮落幕的第四屆世界互聯網大會，吸引蘋果公司、Google和思科（Cisco）等美國科技大咖與會，但華爾街日報披露，這些美國科技大咖除了關注中國網路發展，更擔心中國半年前開始施行的「網絡安全法」 ，將令他們的智財權和收集的數據面臨風險。

報導引述知情人士透露，「網絡安全法」是世界互聯網大會召開期間的兩小時閉門會議討論焦點。在這場會議中，約有六十名外國科技公司、產業組織代表，與中國國家互聯網信息辦公室網絡安全協調局局長趙澤良舉行會談。

恐危及公司營業機密

若干與會人士向趙澤良抱怨，儘管「網絡安全法」已在六月一日生效，但中國政府仍在制定施行細則，這些規則將決定哪些公司、哪些產業必須遵守在中國儲存數據、進行網路設備安全檢查等規定。與會人士還擔心，中國進行的網路設備安全檢查，可能導致原始碼洩漏，危及公司的營業機密。

趙澤良在會議結束時承諾，他負責的部門將採取更透明的方式制定施行細則，並強調「網絡安全法」的初衷是確保數據的隱私與安全，並非竊取外國智財權的手段。他還聲稱，中國政府將進一步明確「關鍵信息基礎設施」營運者的定義。

根據「網絡安全法」，所謂「關鍵信息基礎設施」包括在通信、能源、交通、信息服務和金融領域營運網路的公司，被納入這些領域的公司，必須接受最嚴格的安全檢查。但外國商業組織表示，這個定義模糊不清，且過於廣泛。

分析師表示，外國科技公司的最大不滿之一，就是「網絡安全法」的監管對象不明確。美中貿易全國委員會副會長彭捷寧（Jake Parker）表示，「網絡安全法」引發的困惑，已使在中國營運的美國企業成本上升。

八成二企業憂中國監管

美中貿易全國委員會日前發布最新調查，凸顯包括蘋果、亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）等美國科技公司對「網絡安全法」的廣泛疑慮。調查指出，有八十二％受訪企業對中國政府進行網路和數據監管感到憂心。