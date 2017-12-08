川普才就職 弗林簡訊爆料:俄制裁令就快解除

2017-12-08

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國眾議院民主黨議員六日公布告密者的證詞，今年一月總統川普宣誓就職後才十分鐘，當時即將出任白宮國家安全顧問的弗林立刻發簡訊告訴一名商業舊識，與俄羅斯商業夥伴在中東興建核子反應爐的建造計畫已「準備就緒」，且對俄制裁禁令很快會被「撕毀」。

美國眾院監督與政府改革委員會民主黨籍議員康明斯表示，一名告密者與他的辦公室聯絡，提出弗林推動解除對俄制裁的證據，圖利與俄方合作的核電計畫，其證詞「真實、可信且可靠」。

告密者揭露，今年一月二十日，弗林參加川普就職大典時，其舊識核電顧問公司「ACU Strategic Partners」執行董事卡普森（Alex Copson）就坐在數尺之遠。在川普還在發表就職演說時，弗林就傳簡訊告訴他，解除對俄制裁是川普政府的要務。

當時，卡普森向這名告密者快速展示這些簡訊。卡普森向他透露：「麥可（弗林）已為我們安排妥當。這將讓很多人發大財。」據悉，卡普森曾暗示，弗林保證川普政府對該公司核電計畫的財務制裁將被「撕毀」，以讓金錢投資流進這項計畫。

二○一五年四月至二○一六年六月期間，弗林曾於「ACU Strategic Partners」擔任顧問，該公司核電計畫涉及中東地區二十多座核電廠，將由美俄合作開發，但歐巴馬政府在離任前擴大對俄制裁，以報復俄國介入去年美國總統大選。

康明斯指出，他已致信眾院監督與政府改革委員會主席、共和黨籍眾議員高第，要求對白宮、弗林、卡普森及其他商業同夥，發出傳票以調查該項核電計畫。不過，高第告訴康明斯，有犯罪證據應該交給特別檢察官，告密者掀起的議題不在委員會的責任範疇之內。

上述揭露不僅給弗林帶來更多麻煩，也引發川普是否知情的疑慮。對此，卡普森及其公司都未立即作出回應，弗林亦不予置評。白宮則將問題丟給主管「通俄門」事務的白宮律師柯布，但他也沒有回應。

《華爾街日報》報導，弗林也與川普的房地產友人巴拉克及其女婿庫希納討論這項計畫。與此同時，民主黨十三名國會議員也致信庫希納，質問他是否藉其白宮職位，助家族事業「庫希納公司」（Kushner Cos）以曼哈頓第五大道六六六號商辦大樓謀利一事。該大樓負債逾十二億美元，其中超過一半是庫希納公司積欠，而且有十一．五億美元房地產抵押貸款將在兩年內到期。

「通俄門」另一涉案人、川普長子小唐納六日也前往眾院情報委員會，接受閉門訊問。美國有線電視新聞網（CNN）揭露，國會發問聚焦小唐納與俄國律師維塞尼茨卡雅會面一事。