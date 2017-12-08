在美猶太勢力之爭 左右美外交政策

2017-12-08

駐美特派員曹郁芬／特稿

「以色列遊說力量已經成功說服許多美國人，美國和以色列的利益完全一致。事實上，並非如此。」當芝加哥大學政治系教授米爾斯海默與哈佛大學教授華特在二○○七年推出「以色列遊說與美國外交政策」一書，批評以色列遊說力量已危害美國國家利益時，兩人曾受到美國猶太人鋪天蓋地的抨擊與杯葛。

美國總統川普六日在白宮宣布，正式承認耶路撒冷為以色列首都，並指示國務院將美國大使館從台拉維夫遷往耶路撒冷，使美國成為唯一在耶路撒冷設立大使館的國家。這顯示美國的外交政策十年來與以色列的利益愈綁愈緊，卻與美國的全球盟邦愈離愈遠。

美國國會通過的「一九九五年耶路撒冷大使館法案」有三個重點，一是耶路撒冷應維持為一個不可分割的城市，所有種族和宗教團體的權益都受到保障；二是耶路撒冷應被承認為以色列首都；三是美國必須在一九九九年五月卅一日前在耶路撒冷設立大使館。

川普稱支持建立兩個國家方案

這項法案也規定，自九八年十月一日起，美國總統可基於保護國家安全利益，推遲六個月執行在耶路撒冷設立大使館。儘管前總統柯林頓簽署這項法案，歷任總統都不斷推遲。國際社會長期不承認以色列對東耶路撒冷的主權，相信這會牽動中東和平前景，改變現狀只會炸開這個火藥庫。

川普在白宮表示，美國仍然支持以色列和巴勒斯坦建立兩個國家的方案，也對耶路撒冷主權歸屬不持立場，看似為以巴和平留下一線曙光。不過，以色列總理納坦雅胡為首的鷹派不斷支持擴大以色列在佔領區屯墾，在宗教上傾向基本教義派，嚴厲壓制巴勒斯坦人權，「兩國方案」徒存口號。

納坦雅胡的鷹派路線是否符合以色列利益，在美國的猶太人意見分歧。猶太裔作家柯恩就在華盛頓郵報專欄中點明，美國猶太人對以色列政府的疏離感。許多長期支持民主黨的自由派猶太人，更對川普強烈反感，雙方從選戰纏鬥至今，紐約時報就是一例。川普的金主不乏猶太大亨，美國的中東政策會怎麼走下去？最終反映的是主導美國外交政策的猶太勢力路線之爭。