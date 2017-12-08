承認耶城為以都 川普激怒全球

2017-12-08

聯合國安理會今開緊急會議

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普六日在白宮正式公開承認耶路撒冷為以色列首都，還自詡做了「許多總統一直在說但沒做」的事。但一如所料，馬上招來國際社會強烈反彈，除伊斯蘭國家齊聲反對，英、法、義大利等八國也要求聯合國安理會八日召開緊急會議回應；聯合國秘書長古特瑞斯更暗批川普，強調反對危害和平前景的片面行動。唯一樂觀其成的只有以色列，總理納坦雅胡大讚川普「勇敢公正」，但以國七日也在約旦河西岸地區增兵數百名防範，顯示和平進程始終遙遙無期的中東局勢再添緊張。

根據路透七日獨家取得的兩份官方機密文件顯示，其實美國國務院早知川普六日宣告後果不可小覷，當天發出兩份文件，其中一份請自家駐以外交官轉告以國官員，「因我知道您會公開歡迎這項消息，我請您節制您的官方反應」；此外，也要求駐歐洲外交官努力對外國政府說明，耶路撒冷「最終地位」議題仍須以巴協商才能出爐。

阿拉伯國家震怒 美國盟國也不諒解

川普六日公開宣稱，既然美國過去政策無助以色列和巴勒斯坦達成長期和平，倒不如認清以國早已控制耶城的現實，才能開啟解決爭端新模式，所以「是正式承認耶路撒冷為以色列首都的時候了」；但他矢言仍將推動以巴和解的「世紀交易」，未否定美國長期推動的「兩國方案」，還稱願意在以巴具有共識下繼續促成。

以國總理納坦雅胡讚頌川普上述「勇敢」歷史性宣示乃「邁向和平的重要一步」，還稱「許多」國家正接洽跟進。但巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯怒斥，川普此舉等同美國放棄擔任和平調停者，「可嘆且令人無法接受」，譴責對方為有意挑起宗教戰爭的激進團體提供戰場；目前除控制約旦河西岸地區的巴勒斯坦解放組織（ＰＬＯ）七日發動大罷工等連串抗議，控制加薩走廊已十二年且與以國敵對至今的「伊斯蘭抵抗運動」（哈瑪斯），也已預告八日是「憤怒日」，「美國在該區域利益的地獄大門」已大開。

美國盟國也一致不諒解。英國認為川普決定對中東和平「毫無幫助」，法國也表「遺憾」，德國同樣「不予支持」。沙烏地阿拉伯也譴責川普作法「不具正當性且不負責任」，違反「巴勒斯坦民眾歷史與永久權利」。儘管阿拉伯國家齊怒，但至今仍無確切反制措施，也反映了阿拉伯眾領袖因內政問題自顧不暇，以及民心厭戰的困境。