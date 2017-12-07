戰爭在即? 中國吉林日報大談核戰防護

2017-12-07

〔編譯陳正健／綜合報導〕中共吉林省機關報《吉林日報》六日整版刊文，罕見地詳談核武常識及因應知識，由於吉林省地理上鄰近北韓，此刻正值平壤甫發射飛彈之際，引發北韓情勢緊張之聯想，不過，中國鷹派官媒《環球時報》發文安撫民心，強調這是吉林省的「正常國防教育」。

《吉林日報》五版專刊題為「核武器及其防護」，包含數篇文章及彩色漫畫，介紹核武特點、殺傷破壞因素、如何進行核防護和消除放射性污染、戰時空襲之危害及生存應急包準備等知識。

文章提到，在消除放射性污染方面，可用水沖刷膠鞋，用力拍打抖動衣服；儘快用清水和肥皂洗滌皮膚、鼻腔、漱口及耳朵等；誤食受沾染的食物和水時，應儘快採取催吐、洗胃和利尿等方式；發生核洩漏事故時，要關閉門窗、戴上口罩、減少暴露部位，服用碘片。

對此，中國社交媒體上議論不斷。網友紛紛表示：「這是危險信號嗎？」「做好對朝作戰的準備！」「是否打核戰不一定，但官方如此表態，說明官方已經意識到半島局勢即將失控。」

針對民眾疑慮，《環球時報》發表社評指出，吉林省報的內容可看成「公益廣告」，屬於「正常國防教育」；介紹核常識只是為了防患未然，並不意味該省面臨核攻的緊迫風險；中國受攻擊的可能性低於南韓，中國是強大的核武國家，發動攻擊勢必遭到中國的致命報復。

此外，北京媒體《新京報》亦引述吉林省人民防空辦公室副主任徐玉成強調，該版內容是由人民防空部提供，屬正常的國防教育，外界不應過度解讀。吉林大學教授王生也認為，吉林省鄰近朝鮮半島，可以理解該報為何作此宣導，但不應過度解讀，不意味戰爭在即。

儘管朝鮮半島情勢緊張，美國國防部五日表示，美方並無計畫撤離南韓的駐軍眷屬；聯合國副秘書長費特曼則已抵達平壤，會見北韓副外長朴明國，希望扮演調停角色；南韓總統文在寅計畫於下週造訪中國，商討北韓議題。俄羅斯副外長莫古洛夫指出，俄國具有與北韓溝通的管道，已準備施加影響力。