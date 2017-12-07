川普承認 耶路撒冷為以色列首都

以國稱讚 教宗籲尊重現狀 巴勒斯坦痛批「對中東宣戰」
〔編譯劉宜庭／綜合報導〕無視國際社會反對與警告，美國總統川普預定美東時間六日下午一時（台灣時間七日凌晨二時）在白宮發表重大聲明，承認猶太教、基督教和伊斯蘭教的共同聖地「耶路撒冷」為以色列首都，並將美國駐以色列大使館自特拉維夫遷往耶城。此前川普已致電多個中東國家領袖，告知此決定，但遭逢一面倒的警告此舉將為和平與穩定帶來危險後果，巴勒斯坦駐英特使哈薩席安（Manuel Hassassian）更痛批這是「宣戰」。不過，美聯社引述美方官員強調，興建新大使館過程複雜，至少還要等三到四年才能搬遷。
無視國際警告 美使館將遷耶城
一名高階美國政府官員匿名透露：「川普即將宣布，美國承認耶路撒冷是以色列首都。他認為，這是既成事實，也是歷史事實」。過去美方對耶城地位一直態度審慎，不過，「承認耶城是以國首都」，則是川普的總統選舉政見之一，而川普女兒伊凡卡和女婿庫希納則是「正統派」猶太教徒。
川普在致電巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯時強調，他仍然致力以巴和平協議，阿巴斯則反批搬遷使館將威脅和平努力與區域穩定，外交特使哈薩席安（Manuel Hassassian）揚言此舉形同「對中東宣戰，向十五億穆斯林、成千上萬的基督徒宣戰」，重創中東和平，有違國際法。約旦、沙烏地阿拉伯、土耳其與埃及相繼警告此舉將「挑撥基督徒和穆斯林」，耶城地位是「穆斯林的紅線」。伊朗宗教領袖哈米尼稱這顯示美國的「無能與失敗」。
包括聯合國、歐盟、法、德、英與中國都相繼對美國提出警告。天主教教宗方濟各則呼籲美國尊重耶城現狀。
阿巴斯領導的巴解組織（PLO）警告，一旦美國大使館遷至耶城，可能考慮撤銷承認以國，並撕毀雙方協議。激進組織「伊斯蘭抵抗運動」（即哈瑪斯，Hamas）指出，遷移使館「踩到每個人的紅線」，揚言發動另一次「起義」。
對於川普的決定，以國表示讚許，耶城市長巴卡更稱美國使館搬家「只要兩分鐘」。不過，美國官員指出排除安全疑慮、籌措資金、設計及建造，可能耗時三至四年。