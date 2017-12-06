制衡北韓 日本急購長程巡弋飛彈

2017-12-06

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本「讀賣新聞」五日報導，日本政府有意向美國採購兼具對地攻擊能力的空射反艦巡弋飛彈，屬意洛克希德馬丁公司研發的「聯合空對地距外飛彈」（JASSM-ER），這是一款具有匿蹤功能的亞音速飛彈，射程超過九百公里。

報導指出，JASSM-ER飛彈將掛載於戰機之上，以攻擊敵方艦船為目的，在北韓積極研發核武與彈道飛彈的情況下，強化日本的制衡能力。政府相關人士透露，所需經費將編列於二○一八年度預算中。不過，航空自衛隊主力戰機F-15無法直接掛載這款飛彈，因此機體與系統均需修改，這部分的費用雖然尚未列入下年度的預算概算中，但若決定採購，應會做出配套調整。

據報導，JASSM-ER搭載全球定位系統（GPS），發射後鎖定目標的最長誘導距離為三七○公里，最終階段啟動紅外線追蹤裝置（IRST），可在日本海上空攻擊北韓內陸。

北韓飛彈危機升高後，日本積極規劃因應對策，執政的自民黨內部提案要求「提高日本反擊能力」，甚至保有「攻擊敵軍基地能力」，但因涉及日本「專守防衛」原則，十分敏感。今年五月，傳出日本將引進美國「戰斧」巡弋飛彈，部署於海上自衛隊的神盾艦。上月底日本媒體也披露，防衛省有意開發具有對地攻擊能力的反艦巡弋飛彈，並將其定位為「日版戰斧飛彈」，二○一八年度的預算概算要求已編列相關技術研究經費。