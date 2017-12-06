不甩原民 川普大砍2保護區面積

2017-12-06

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普四日簽署公告，縮減猶他州國家紀念地「熊耳」（Bears Ears）八十五％面積，以及「大階梯—埃斯卡蘭特」（Grand Staircase-Escalante）三分之二範圍，成為半世紀以來，首度鬆綁國家保護區的美國總統。當地原住民團體以及環保人士陸續向法院提出告訴，希望力阻川普的決定。

川普四月間以行政命令責成內政部長辛克（Ryan Zinke）重新評估全美二十七座國家紀念地。猶他州的熊耳為民主黨前總統歐巴馬卸任前不久劃設，該區的成立是原住民與保育團體的勝利，也是力阻聯邦管制的共和黨領袖的重挫，該區是數個原住民族的聖地，區內有十萬個考古遺址，縮減後面積僅剩二十萬餘英畝。大階梯—埃斯卡蘭特為一九九六年民主黨前總統柯林頓成立，區內的煤礦蘊藏量全美居冠，辛克在給川普的備忘錄提到，「區內有數十億噸的煤礦與為數可觀的石油含藏量」。該區縮減一百九十萬英畝後剩一百英畝。

川普在猶他州議會大廈演說指出：「有人認為猶他的自然環境應由遙遠華府中的一小撮官僚控制，你們知道嗎？他們是錯的。我來到猶他，採取歷史行動，撤銷聯邦過度伸張的權力，並將土地權歸還給你們的公民。你們最深知、最疼惜這塊土地，最知道如何照顧你們的土地。」

約三千名示威者聚集在議會大廈外抗議，有些標語寫著「你的小手別染指我們的公共土地」，他們並高呼「將他關起來」的口號，另有規模較小的團體對川普表達支持，有些人說，他們支持可創造就業的鑽油與採礦。

代表八個保育團體的「地球正義」（Earthjustice）四日率先提出告訴，指控縮減大階梯—埃斯卡蘭特範圍是總統濫權，危及佈滿化石的「恐龍香格里拉」，部份恐龍化石區與礦藏區重疊，現在恐有開採煤礦之虞。美國原住民領袖矢言在法庭上力保聖地熊耳。納瓦霍民族委員會副主席內茲痛批：「一週前他（川普）以輕蔑言語打了我們一記耳光，現在又再甩了我們一巴掌。」戶外用品巨擘巴塔哥尼亞（Patagonia）總裁兼執行長馬卡里歐說，這是「美國史上最大的保護區消滅行動」，她將在法庭上力抗該行動。