川普贏了 旅行禁令生效

2017-12-06

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普一月上台後，不斷更新疑似針對穆斯林的外國人士赴美禁令，屢屢受到各州政府及下級法院挑戰，但聯邦最高法院四日力挺川普九月發布的「第九六四五號公告」，認定川普點名的八國公民或官員被禁有理。儘管可預見下級法院將在未來數月陸續挑戰這項裁定，但已讓司法部長塞森斯直呼大獲「實質勝利」。

在最高法院九名大法官中只有自由派法官金斯柏格與索托瑪約兩人反對的情況下，川普九月廿四日頒佈的第三版禁令將可全面上路，即查德、伊朗、利比亞、北韓、索馬利亞、敘利亞、葉門公民，以及委內瑞拉部分官員及其家眷，除非基於觀光、商業或求學因素或身為難民，否則一律不得入境。

由於北韓和委內瑞拉不是伊斯蘭國家，下級法院皆未挑戰，早讓禁令有限度地暫時實施。至於其他六國，儘管川普聲稱是為美國民眾和國家安全著想，以免伊斯蘭教極端份子在美國境內發動恐怖攻擊，但有歧視穆斯林之嫌。在獲得最高法院背書後，塞森斯認為，全美民眾是最大贏家，贏得「安全與保障的實質勝利」；絕大多數大法官「准許總統用來保護我國國家安全頒佈之合法公告全面上路」，也讓川普政府備受激勵。

對此，白宮聲稱並不意外，因為黑名單內的國家「沒有能力或不願分享關於安全審查措施的重要資訊」；鑑於恐怖主義等嚴重國安疑慮，美國政府才做出這類威脅評估。

不過，「美國公民自由聯盟」以及帶頭對川普旅行禁令開砲的夏威夷州堅稱，最新禁令和前兩版一樣，擺明針對穆斯林而來，有違背憲法及移民法之虞，上月紛紛提告反制；第四和第九巡迴上訴法院分別排定八日與六日開庭審理，必須儘速產生判決，才有機會改變最高法院決定。

美國最大穆斯林民權倡議組織「美國—伊斯蘭關係協會」的全國訴訟主任馬士禮痛批，川普的穆斯林禁令三．○版對美國公民及其海外家屬產生實質影響，法院裁決卻予以漠視。