自豪統治像弄蛇術 這回弄死自己

2017-12-06

〔編譯管淑平／綜合報導〕葉門前總統薩利赫（Ali Abdullah Saleh）自一九七八年起統治葉門長達三十多年，直到二○一二年在中東「阿拉伯之春」革命浪潮中遭什葉派叛軍「青年運動」（Houthis）推翻。他擅長見機轉換政治盟友，誰能保住他的權力，他就與誰合作，因而得以長期維繫其政權不墜。然而，曾說統治葉門就像「弄蛇」的薩利赫，最終還是被他操弄的蛇反咬一口，葬送了自己的性命。

二○○○年代，薩利赫原是美國打擊恐怖組織「開打」（Al Qaida）在葉門勢力的重要盟友，但他背地裡與好戰份子妥協，大玩兩手策略。他多次在北部打擊青年運動大本營，但每次都「留一手」，未將其徹底擊潰。二○一一年政權出現危機時，他還將南部一省秘密割讓給葉門開打組織，製造葉門落入恐怖組織之手的印象，爭取西方保其大位。

薩利赫被迫下台後，回頭與青年運動結盟，協助奪取首都沙那以及北、中部大多數地區，迫使接掌政權的哈迪政府逃至南部亞丁市。近期薩利赫再度轉換陣營，與二○一五年起進剿青年運動的沙烏地阿拉伯聯盟眉來眼去。只是這次他弄蛇不成，死在不滿他背叛的青年運動之手。

薩利赫屬於葉門數一數二大的「哈希德」部族聯盟，崛起於葉門南北分裂時代，他的企圖心吸引北葉門總統賈希米注意，任命他統領南部塔伊茲市（Taiz）軍隊。一九七八年賈希米遇襲喪生後不到一個月，薩利赫在沙國支持下出任北葉門總統。當時南葉門為蘇聯附庸國，薩利赫向西方爭取援助。一九九○年蘇聯解體之際，他與南葉門談判完成統一，由他擔任總統，藉由軍方和部族勢力確保其強人統治。

薩利赫之死將導致葉門內部勢力重新洗牌，進而牽動背後有沙國和伊朗較勁的葉門政治版圖。青年運動被視為伊朗代理人，是伊朗在中東擴張勢力的一環，沙國聯盟將尋求藉此契機一舉擊潰青年運動。