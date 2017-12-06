葉門前總統遭狙殺 激化內戰

2017-12-06

流亡總統也下令進軍首都

〔編譯孫宇青／綜合報導〕葉門內戰四日出現戲劇性發展，前強人總統薩利赫（Ali Abdullah Saleh）因背叛伊朗支持的叛軍「青年運動（Houthi）」，倒戈與沙烏地阿拉伯為首的聯軍談判，在逃離首都沙那途中慘遭報復擊殺。流亡在外的葉門總統哈迪（Abedrabbo Mansour Hadi）已下令進軍沙那，沙國聯軍也派出戰機轟炸叛軍基地，沙國與伊朗在葉門的「代理人戰爭」勢將愈演愈烈。

薩利赫二○一二年因「阿拉伯之春」風潮倒台後，一四年與伊斯蘭教什葉派大國伊朗支持的青年運動合作，佔領沙那，迫使國際承認的總統哈迪出逃。為對抗遜尼派大國沙烏地阿拉伯為首的十國聯軍，在一五年軍事介入葉門內戰，雙方更於去年正式結盟。然而，薩利赫本月一日突然表示，願與沙國聯軍協商和平，引發青年運動強烈譴責，視其舉動為背叛，雙方已連日激戰。

為應援薩利赫，沙國聯軍連日空襲青年運動在沙那的據點。當地國際紅十字會指出，衝突已造成至少二三四人喪命、四百人受傷。四日，薩利赫在「全國人民大會黨（GPC）」秘書長佐卡及其副手阿瓦第等人陪同下，從沙那逃往南部故鄉桑罕（Sanhan），但一路遭到大批青年運動武裝車尾隨，之後更在沙那南方四十公里被攔截，並被殘忍擊斃。

青年運動掌控的內政部透過旗下馬西拉電視台（Al-Masirah TV）宣布，叛變民兵（指薩利赫）危機已結束，其領導人及部分黨羽已喪命。四日在網路上流傳的影像顯示，開著貨車的青年運動叛軍一邊高呼「讚美真主」，一邊將薩利赫的屍體示眾。青年運動領袖胡提（Abdul-Malek al-Houthi）表示，這是薩利赫背叛他們，與沙國聯軍結盟的代價，更是「聯軍黑暗的一天」。

薩利赫領導的GPC幹部塞德證實，薩利赫已「為了捍衛葉門共和國而捐軀」。路透指出，薩利赫的兒子阿邁德（Ahmed Ali Saleh）透過沙國國營媒體「新聞頻道（Al Ekhbariya）」，呼籲父親的支持者「從伊朗支持的青年運動叛軍手中奪回葉門」，並聲稱自己將領導這場戰役，「直到最後一名叛軍被趕出葉門」。葉門總統哈迪也在沙國首都利雅德呼籲人民團結「終止夢魘」，並已下令「動員軍事單位，向首都（沙那）邁進」。

薩利赫與伊朗支持的叛軍鬧翻送命

在薩利赫遇刺身亡後，沙國聯軍五日向沙那總統府發動至少七次空襲，所幸附近人口稠密地區已於前一晚淨空，並未傳出傷亡。伊朗總統羅哈尼警告，葉門人民會讓「向葉門發動攻擊的國家後悔」。路透分析，薩利赫在葉門追隨者眾，包括軍方人員和曾服膺於他的武裝部落領袖等，這股勢力未來效忠何方，將影響內戰情勢發展。