北愛邊界絆腳 英脫歐談判觸礁

2017-12-06

〔駐歐特派記者胡蕙寧／倫敦五日報導〕受到高度矚目的英國退出歐盟關鍵性談判，因保守黨執政友黨「民主統一黨（ＤＵＰ）」反對首相梅伊對愛爾蘭妥協，再度節外生枝，未能如預期般與歐盟達成協議。不過，梅伊與歐盟執委會主席容克在會談後召開的聯合記者會中一致表示，有信心「取得積極成果」。英國政府迫切希望在今年最後一次歐盟高峰會前，就脫歐第一階段談判取得突破性進展，以加快已落後太多的談判進度，進入第二階段的實質經貿談判。

英國媒體指稱，英、歐雙方上週就脫歐「分手費」和歐盟公民在英權益等議題達成協議，但愛爾蘭與北愛爾蘭的邊界問題仍懸而未決。梅伊四日親自前往布魯塞爾，回應歐盟領導人此前設定的今年最後期限；若倫敦仍無法提出具體方案，今年的第一階段談判就必須拖到明年。

梅伊前往歐盟前被認為已「準備就緒」，會談氣氛也「正面積極」，不料最後還是以破局告終。

導致英歐談判觸礁的愛爾蘭與北愛邊界問題，可溯及雙方的陳年舊帳，愛爾蘭當局一直希望英國脫歐後不會重返以往的「硬邊界」狀態，維持北愛的開放現狀。都柏林希望倫敦能以書面保證「貝爾法斯特協議」繼續受到保護，別讓「硬邊界」再度分裂愛爾蘭。

英歐雙方原已達成初步共識，維持北愛邊境的「管制一致性（regulatory alignment）」，不會有「硬邊界」出現，但此舉讓保守黨內的硬脫歐派與ＤＵＰ大為光火。屬於「統派」的ＤＵＰ不願配合梅伊，被貼上與愛爾蘭政府妥協的標籤，在梅伊與容克談判的最後關鍵時刻，召開記者會又直接致電梅伊，迫使梅伊將已談好的邊界方案撤回。

ＤＵＰ黨魁兼北愛爾蘭首席大臣佛斯特（Arlene Foster）認為，梅伊在北愛邊界問題上讓步，將使北愛成為「脫歐特區」，違背該黨立場，堅持北愛必須和英國其他地區一樣，在相同條件下脫歐，ＤＵＰ絕對不接受任何妥協。