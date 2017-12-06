防中國滲透 澳禁外國政治獻金

2017-12-06

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此澳洲情報機構對中國特務與政治獻金影響政治的憂慮與日俱增之際，澳洲政府五日宣布制定新法，明文禁止外國政治獻金、要求代表他國企圖影響澳洲政治者必須登記，以及擴大間諜罪的定義，為澳洲歷來針對間諜行為、反情報與政治捐款所進行的最大規模改革。

澳洲總理滕博爾表示，澳洲負擔不起對外國干預威脅天真以對的後果…，無論是在澳洲還是海外，外國勢力影響政治過程的企圖史無前例且日益複雜…，政府必須確保澳洲政治與國會能強大到足以抵擋來自外國強權的干預或影響。滕博爾還說，此一改革將重塑澳洲的國安機構調查與破獲外國干預與間諜的方式，捍衛澳洲的生活方式，強化澳洲民主與確保制定政治決策是基於澳洲、而非其他國家的利益。

與歐美等國禁止海外政治獻金不同的是，澳洲過去並未明文禁止政黨接受海外捐款；但根據新法，過去四年在競選活動中花費超過十萬澳幣（約二三二萬台幣）的澳洲政黨或任何政治團體，未來將禁止接受外國捐款。此外，此一打造透明體制、以美國外交代理人登記法（Foreign Agents Registration Act）為藍本的新法，還要求遊說者宣告是否為外國勢力工作或代表外國勢力。滕博爾說，登記並非污點也不犯法，但若不宣告，就可能被視為犯罪。

澳洲司法部長布蘭蒂斯則說，間諜罪的司法定義也會擴大，只要持有敏感資訊、而非僅傳播敏感資訊，便屬犯罪；違法干預澳洲政治制度者亦屬犯罪行為，包括傷害澳洲國家利益之舉。布蘭蒂斯說，暗地代表外國當事人傷害澳洲國家安全、影響政治過程或政府決策，皆屬犯罪行為。

儘管中國勢力顯已滲透澳洲政壇，滕博爾也「認真看待」相關報導，但他仍強調，新法並非針對任何國家。滕博爾還以俄羅斯去年干預美國總統大選為例，指稱外國勢力干預本國政治已是全球性議題。但滕博爾在宣布制定新法後，隨即痛批被戲稱為「上海山姆」、收受中國政治獻金且立場傾中的反對黨勞工黨明星參議員山姆．鄧森（Sam Dastyari），指責鄧森「賣澳」。

澳洲媒體今年六月曾報導，中國企圖滲透澳洲政壇，鄧森被踢爆收受中國富商黃向墨的政治獻金；上月底，澳洲媒體又公布一段錄音帶，顯示鄧森支持中國的南海政策。鄧森為此辭去數個重要黨職。