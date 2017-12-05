澳洲國會辯論同婚 議員趁機求婚

2017-12-05

〔編譯周虹汶／綜合報導〕澳洲統計局（ABS）九月針對「同性婚姻」進行的無法律效力郵寄投票調查，上月十五日確定逾六成民眾樂觀其成；澳洲國會因此快馬加鞭修法，本週有望通過。但多年前就已與同性伴侶私定終身的執政黨自由黨卅七歲眾議員威爾森（Tim Wilson）耐不住性子，四日於議場公開對另一半鄭重求婚，在場各黨派人士與民眾莫不熱烈鼓掌祝福。

ABS九月十二日啟動的《同性婚姻法》郵寄調查，自願回覆的合格民眾多達七十九．五％，其中六十一．六％贊成修法。原本就支持此事的澳洲總理滕博爾因此指示耶誕節前立法完成；早就公開出櫃的自由黨參議員史密斯（Dean Smith）也在上月十五日火速將澳洲《婚姻法》修正案送入參議院。結果參院上週壓倒性通過，疑有歧視同志之嫌的修正提案一律無功而返；四日換到眾議院辯論，雖滕博爾為宗教人士等反對族群考量的修正案可能掀起些許波瀾，但最快七日可望過關。

曾為官方「澳洲人權委員會」成員的威爾森，就是在辯論首日一開場，強忍淚水對著坐在公眾旁聽席的卅三歲小學老師波格（Ryan Bolger）表白。他說，同性婚姻法辯論是「我們感情的配樂」，「在我第一場演講中，我用彼此左手上配戴的戒指定義了我們的關係——它們是那些我們無法說出口的問題解答」，而「現在只剩一件事要做了——萊恩．派崔克．波格，你願意和我結婚嗎？」

波格立刻在旁聽席大呼「我願意」，全場掌聲如雷。眾議院議長米徹爾（Rob Mitchell）也當場祝福這位首名在議席上求婚的議員和他的另一半，同時確認波格的肯定答覆已收進議事錄。原本反對修法的澳洲前總理亞伯特也一改先前態度，贊成同性婚姻該被認可，還說期待明年初去參加胞姊與她同性伴侶的甜蜜婚禮。