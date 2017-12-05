川普否認開黃腔 美主持人出面打臉

2017-12-05

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕不滿美國總統川普意圖掩蓋歷史真相，聲稱一段開黃腔貶抑女性的錄音檔並非他本人的聲音，國家廣播公司「前進好萊塢」節目前主持人比利．布希（Billy Bush）四日在紐約時報的社論出聲譴責，指稱：「就是他（川普）說的…當時在場的八名目擊者都有聽到。」去年總統大選前夕，華盛頓郵報獨家披露一段陳年黃腔，錄音檔顯示，川普二○○五年錄製「前進好萊塢」節目空檔期間，在車上吹噓利用名人身分「抓女性下體，對她們為所欲為」。

正值美國社會如火如荼地興起揭發性騷擾或性侵害惡行的運動，紐約時報、泰晤士報、紐約郵報上週報導，川普曾私下告訴幕僚和至少一名參議員，該段「抓下體」錄音檔並非他本人的聲音，而白宮發言人桑德絲則不肯正面回應此事。比利．布希指控川普「沉溺於修正歷史當中」，寫道：「這惹毛我了…他（川普）當然有說過那些話。我們一起大笑…當時車上還有另外七個人…那時，我們都以為他（川普）在自吹自擂，不是說真的。」

比利．布希的笑聲在錄音檔中相當清楚，錄音檔曝光後便丟了主持人的工作。今年五月受訪時，他坦承自己為此感到羞愧，指出當年錄製節目時自己剛進電視台工作，「那時的我不夠強大，沒法直接叫川普閉嘴。」他也在社論寫道：「我能想像自揭瘡疤的痛苦，對於那些揭露事實卻未能獲得關注的女性…親身遭遇卻被一語帶過或視為騙子，或許我永遠無法體認那樣的恐懼和挫折，但我知道，和川普扯上關係有多麼難過…我尊敬、欽佩妳們願意挺身而出，改變這樣的文化。」