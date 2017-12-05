前競選幕僚出書 大爆慣老闆川普秘辛

2017-12-05

〔編譯周虹汶／綜合報導〕曾在去年底美國總統選舉初期為共和黨參選人川普效力的政治評論員科瑞．李萬度斯基（Corey Lewandowski）等人，近日合力出書大爆易怒的川普「做自己」，以致共事者一律「粉身碎骨」的種種內幕，令外界嘖嘖稱奇。

生病小瞇被叫醒 「我們會找其他人」

這本新書《讓川普做自己》（Let Trump Be Trump），是李萬度斯基與當初搭檔為川普輔選的政治運動人士博西（David Bossie）合著。《華盛頓郵報》搶先取得新書複本，披露川普不留情面地怒罵幕僚、炒人魷魚的真實面。李萬度斯基自稱深受其害，有次在川普專機上因生病體力不支，不小心睡著，川普就把他叫醒，告訴他「如果你挺不住，我們會找其他人來」。後來就聽到川普開會時對其他幕僚宣布，「你不用再聽命於科瑞了，他不是你的老闆了。」

勸別再上電視 遭連珠炮髒話怒飆

李萬度斯基前年一月至去年六月曾擔任川普的競選總幹事，但還沒等到共和黨正式提名，就被川普開除。曾任川普競選經理的曼納福特（Paul Manafort）也有相同經驗，只因擔心主子禍從口出，說川普「不該再上電視」而應派他上陣；川普在直升機上得知此事後，竟要求駕駛立刻降低飛行高度，接著就拿手機打電話給曼納福特，以「全球史上最折磨人」的髒話怒飆，還譏對方「你以為你是政治專家嗎？」「我是生活專家」，「我懂你這種人」。

不過，此事的結果卻是李萬度斯基下台，據說就是曼納福特安排；但過不了多久，對方也被換下，換成後來擔任白宮首席策士巴農上位。

高層想換將 川普嗆拉共和黨陪葬

此外，二〇〇五年私下以不入流言論談女星而在選前最後一個月被《華郵》披露一事，當時讓共和黨高層亟思選前換將，招來川普抵制。這起內鬨雖早就是全美皆知，但《讓川普做自己》不忘加碼爆料：川普當初對建議川普棄選的共和黨全國委員會主席蒲博思說，「第一，我會贏。第二，如果共和黨準備甩開我，那我會把你們全部一起拉下水。但我不會輸。」結果川普今年一月驚喜上位，還讓蒲博思一起進白宮；但後者權力履受川普親信挑戰，才半年就自請下台，成了美國史上最短命白宮幕僚長。

吃的好打發 晚餐嗑4個漢堡加奶昔

至於川普是否性別歧視，李萬度斯基倒是為公事上一視同仁的他說話。以現任白宮聯絡室主任希克斯為例，競選期間負責打理川普西裝，只要主人一句「拿機器來！」就得以蒸氣式熨斗把穿著衣褲的川普侍奉得服服貼貼；但有次忘了帶熨斗，就被罵「該死的，妳怎麼會忘了機器？」餐飲上，川普晚餐用兩個大麥克、兩個麥香魚加巧克力奶昔就能打發，最好熱騰騰送上機，但若準備太慢，川普就會帶大批人馬揚長而去；而專機上除了四大類美食——麥當勞、肯德基、披薩、健怡可口可樂，還幫川普在櫥櫃備滿一堆零食，因眾人皆知他有細菌恐懼症，開封過沒吃完就不會回頭再用。

因此，川普標準對事不對人，但只要「不如己意」，就會轉換成「全面攻擊」模式，「最堅強的男人、女人都會粉身碎骨」，所有幕僚在川普專機上都有過跳機念頭，雖學會適應他的火氣，但搞到最後，「所有和唐納．川普共事者，遲早都將看到他這一面，會讓你懷疑：一開始幹嘛要幫他做事？」

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