澳門民主派議員蘇嘉豪 遭立法會停職

2017-12-05

去年抗議特首遊行 被控「加重違令罪」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國澳門特別行政區主權移交以來最年輕立法會議員、代表民主派的蘇嘉豪，因去年參與抗議澳門特首崔世安涉嫌利益輸送的遊行，結束後未按警方指示離開特首官邸，被控犯下「加重違令罪」，四日遭建制派為主的立法會暫停職務，不排除最終喪失議席。蘇嘉豪抨擊，此乃行政機關濫用起訴權的政治事件，民主派及輿論亦譴責當局政治打壓。

判刑逾30日 立法會將表決是否剝奪議員資格

澳門立法會四日以二十八票贊成、四票反對，不記名投票通過中止蘇嘉豪的職務，並於翌日生效。蘇嘉豪接下來將面臨法院刑事審訊，屆時若被判處無罪或三十日以下徒刑，將恢復職務；但若判刑三十日以上，將由立法會再次表決是否剝奪議員資格。在案件審理期內，蘇可繼續享有薪酬和津貼，也可使用立法會辦公室，惟不得參與任何會議及進行質詢。

蘇批罪名「莫須有」 籲支持者不要放棄

蘇嘉豪在會後表示，這是行政機關濫用起訴權的政治事件，行政和立法機關儼然「攻守同盟」，讓他扛下「莫須有」的罪名。他對議員未能就立法會的獨立性和嚴謹性，做出理性、負責任的表決感到遺憾，但仍會與團隊準備充足資料，坦然面對法律程序，盼司法系統還其清白。蘇亦向支持者表示「不要放棄、繼續努力」，議會旁聽席更有民眾舉起雙手做出交叉手勢，抗議立法會的決定。

年僅二十六歲的蘇嘉豪是澳門民主派政治團體「新澳門學社」副理事長，目前是台大政治所在籍生。蘇在台灣求學期間廣泛參與社會運動，繼而關注澳門本地事件，此次風波正因去年五月發起遊行，抗議同時身兼澳門特首、澳門基金會信託委員會主席和廣州市暨南大學董事會副董事長的崔世安，涉嫌透過資助大學進行利益輸送。但他遊行後轉至特首官邸，因未按警方指示離場，在上月被控觸犯「加重違令罪」。

港泛民派議員：香港歪風吹到澳門

然而事實上，蘇嘉豪九月在立法會選舉中拿下逾九千票，在十四名直選議員中排名第十二，放眼總數三十三席，但官方保留和建制派直選議席共佔二十九席的立法會，可謂深具民意基礎。因此，同屬民主派的澳門議員吳國昌批評，蘇被暫停職務根本是「小圈子」的政治打壓。香港泛民派議員朱凱迪亦譴責，此乃香港法院撤銷六名泛民派議員的「歪風」吹到澳門，蘇案和香港政府以司法手段整治反對派如出一轍，並指港、澳兩地議會與「中國全國人民代表大會」愈來愈相似。