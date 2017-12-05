北韓火星-15空中爆裂 港民航機目睹

2017-12-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓十一月廿九日凌晨二時四十八分（台灣時間凌晨二時十八分）試射新型洲際彈道飛彈「火星-15」，飛行約九六○公里後墜入日本海。香港國泰航空公司四日表示，當時飛航香港與舊金山間的CX893航班上，有一名機組人員疑似目睹該枚飛彈在班機當時位置附近爆炸散裂。南韓大韓航空公司也說，兩架班機當天飛越日本上空時，機長曾通報看到地面控制塔台出現閃光。

媒體引述據稱是國泰航空航務總經理霍伊（Mike Hoey）發給員工的一則通知，提及CX893的機組員目擊北韓飛彈在空中爆炸碎裂，且航跡顯示該公司CX096貨運班機當時應與火星-15距離最近，但相隔仍有數百哩。該公司並未證實是否有上述通告，只說一名機組員當天看到疑似重返大氣層的北韓飛彈，未透露航班當時位置與時間。

國泰航空強調，即便航班位置與事發地點距離遙遠，機組員仍按程序向日本航管當局通報，航班運作正常。國泰航空也通知機組員，班機上將準備衛星電話。根據該公司空服員工會副主席黎玉嬋的說法，衛星電話主要提供飛往南韓的機組員使用，以備南韓遭到攻擊時，公司與航班間仍可保持聯繫。

北韓試射飛彈通常不會事先通知，意味其飛彈會在無預警情況下或從客機航道經過，危害民航機飛安。美國麻省理工學院學者納蘭指出，一旦有客機被擊中，美國及其盟邦以軍事回應的壓力將非常大，恐成為戰爭導火線。

  • 北韓十一月廿九日凌晨兩點四十八分（台灣時間凌晨二時十八分）試射新型洲際彈道飛彈「火星-15」，飛行約九六○公里後墜入日本海，香港國泰航空四日表示，其飛航香港與舊金山間的CX893航班一名機組員疑似目睹這枚飛彈在該班機當時位置附近爆炸和散裂。（法新社）

    北韓十一月廿九日凌晨兩點四十八分（台灣時間凌晨二時十八分）試射新型洲際彈道飛彈「火星-15」，飛行約九六○公里後墜入日本海，香港國泰航空四日表示，其飛航香港與舊金山間的CX893航班一名機組員疑似目睹這枚飛彈在該班機當時位置附近爆炸和散裂。（法新社）

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