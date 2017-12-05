北韓火星-15空中爆裂 港民航機目睹

2017-12-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓十一月廿九日凌晨二時四十八分（台灣時間凌晨二時十八分）試射新型洲際彈道飛彈「火星-15」，飛行約九六○公里後墜入日本海。香港國泰航空公司四日表示，當時飛航香港與舊金山間的CX893航班上，有一名機組人員疑似目睹該枚飛彈在班機當時位置附近爆炸散裂。南韓大韓航空公司也說，兩架班機當天飛越日本上空時，機長曾通報看到地面控制塔台出現閃光。

媒體引述據稱是國泰航空航務總經理霍伊（Mike Hoey）發給員工的一則通知，提及CX893的機組員目擊北韓飛彈在空中爆炸碎裂，且航跡顯示該公司CX096貨運班機當時應與火星-15距離最近，但相隔仍有數百哩。該公司並未證實是否有上述通告，只說一名機組員當天看到疑似重返大氣層的北韓飛彈，未透露航班當時位置與時間。

國泰航空強調，即便航班位置與事發地點距離遙遠，機組員仍按程序向日本航管當局通報，航班運作正常。國泰航空也通知機組員，班機上將準備衛星電話。根據該公司空服員工會副主席黎玉嬋的說法，衛星電話主要提供飛往南韓的機組員使用，以備南韓遭到攻擊時，公司與航班間仍可保持聯繫。

北韓試射飛彈通常不會事先通知，意味其飛彈會在無預警情況下或從客機航道經過，危害民航機飛安。美國麻省理工學院學者納蘭指出，一旦有客機被擊中，美國及其盟邦以軍事回應的壓力將非常大，恐成為戰爭導火線。