朝核效應 美憂日韓台跟進搞核武

2017-12-05

白宮國安顧問：若外交斡旋無效 美可能發動預防性戰爭

〔駐美特派員曹郁芬、編譯劉宜庭／綜合報導〕美國國家安全顧問麥馬斯特三日接受福斯電視新聞網訪問時指出，若北韓核武危機無法獲致外交解決，美國可能發動預防性戰爭（preventive war）；在被問到美國為何不能與擁有核武的北韓和平共存時，麥馬斯特表示，北韓帶來的是直接的嚴重威脅，而且他擔心日本、南韓、台灣，甚至越南，都可能因此學北韓搞核武。

參議員促撤駐韓美軍眷屬

美國聯邦參議院軍事委員會成員、南卡共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham），三日也在哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）的「面對全國」節目中指出，儘管美方透過外交管道應對北韓核武威脅，中國也努力斡旋，卻未有成效，「隨北韓核武技術愈趨成熟，美國發動先制攻擊的可能性愈來愈大。」葛蘭姆並要求國防部停止讓軍眷前往南韓，「我認為現在正是開始將美軍眷屬撤離南韓的時候」。

麥馬斯特接受福斯電視網主持人華里斯的晨間專訪。針對預防性戰爭的底線為何，為何美國不能在一個不愉快的現實中與北韓共存的提問，麥馬斯特說，華里斯或任何人大概都不想依賴金正恩的「理性決策」來決定美國城市的命運。北韓政權幾乎沒有任何武器不擴散，他們就是要用核武來「勒索」，在北韓的紅色旗幟下統一朝鮮半島。

麥馬斯特說，另一個讓他憂心的是北韓會將這些武器擴散或出售，沒有任何武器系統是北韓研發後沒有轉售的。因此，不僅是來自北韓的直接威脅，日本、南韓、台灣，甚至越南和其他國家也可能做出結論，認為要保護自己的國民，也必須擁有類似能力。這是二次世界大戰結束後最破壞穩定的發展，使美國和全球都暴露在直接風險之下。

葛蘭姆說，「我認為時間真的所剩不多…北韓不只是發展能抵達美洲的洲際彈道飛彈，還正積極將其與核彈頭結合，用以投射核武，這正讓我們離軍事衝突的方向愈來愈近…北韓每一次的地下核試和飛彈試射都意味著增加美方發動先制攻擊的可能性…若北韓再有地下核試，就必須準備好因應美方非常嚴厲的反擊。」

葛蘭姆指出：「美軍在南韓的部署不應讓眷屬陪同前往。北韓如此挑釁，將軍人的配偶及子女送往南韓實在是瘋狂之舉。所以，我要五角大廈停止讓眷屬進駐。我認為現在正是開始將美軍眷屬撤離南韓的時候。」