史上最大軍演》 美韓230架戰機威懾平壤

2017-12-05

警戒王牌軍演 F-22、F-35匿蹤機隊首度合體參演

〔編譯茅毅／綜合報導〕在北韓試射新型「火星-15」洲際彈道飛彈升高朝鮮半島緊張情勢後，美國與南韓四日展開為期五天的「警戒王牌（Vigilant Ace）」年度聯合演習，出動逾二三○架各型軍機，為美韓兩軍歷來規模最大的空中聯合操練，其中最「吸睛」的就是由六架F-22「猛禽」和十八架F-35「閃電二式」系列組成的匿蹤戰機機隊，也是F-22與F-35首度在朝鮮半島「合體」。北韓勞動黨機關報「勞動新聞」三日在社論中痛批，此舉乃是對平壤的「全面挑釁」，美國總統川普是在「乞求」核戰。

北韓斥美挑釁 嗆隨時引爆核戰

南韓媒體引述軍方消息人士報導，美軍共調派六架F-22、六架採用傳統跑道起降的F-35A，以及可短距離甚至垂直起降的十二架F-35B等戰機參演，其他參演機種還包括六架EA-18G「咆哮者」電戰機、各約十架F-15C和F-16、B-1B槍騎兵戰略轟炸機、E-3早期預警機等約一五○架。南韓空軍則動員F-15K、KF-16、F-5、自製輕型攻擊機FA-50、國產KT-1教練機衍生機型KA-1、E-737空中管制機等約八十架軍機參演。駐韓美軍現有約二．八五萬人，據報導，參演美軍達約一．二萬人，投入的軍機來自南韓境內八個分別由南韓軍方與駐韓美軍駐防的軍事基地。

另據報導，F-35B從駐日美軍的岩國基地前往參演，將在不降落情況下於完成演訓後返航。南韓媒體報導，操練項目包括防範北韓軍機滲透；美韓聯軍滲透至北韓上空，精準打擊飛彈發射車、長程火砲，甚至核設施目標；切斷北韓特種部隊海上滲透等。

美韓兩國空軍每年上半年固定舉行「超級雷霆（Max Thunder）」聯合演習，下半年則為「警戒王牌」。此次美軍派出其匿蹤戰機兩大王牌參演，實屬罕見，尤其F-35系列從原先傳出的六架加碼至十八架。南韓軍方消息人士表示，匿蹤戰機參演可加大對北韓的施壓力道。南韓國防部表示，此次演習旨在強化美韓同盟的全天候、晝夜空中作戰能力及戰備。美軍也發表聲明，表示這項演習於每年深秋際舉行，並非針對任何事件或挑釁做回應。不過，勞動新聞社論痛批，此舉乃是對北韓「公然、全面的挑釁」，隨時都可能引爆核戰爭。

俄：北韓願與美談判 前提承認擁核國家

另一方面，剛訪問北韓的俄羅斯國會議員透露，在成功發射火星-15飛彈後，平壤聲稱已實現成為擁核國家的目標，願與美國就核武問題展開談判。俄代表團引述北韓最高人民會議常任委員會委員長金永南的說法，聲稱北韓已準備好與美國談判，但前提是必須承認其為擁核國家，亦即若美國同意與北韓談判，將被迫接受其擁核國地位。